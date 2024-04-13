Di Tony Maselli:

A Loconia 30,8 gradi. La frazione nella provincia Bat ha fatto registrare oggi la temperatura più alta in Puglia.

Trenta gradi e mezzo a Taranto e più o meno tanti nella zona di Cerignola. Temperature ai livelli dell’estate qua e là in Puglia e comunque ben oltre i 20 gradi nelle altre località della regione. Anche oggi non poche persone nelle spiagge pugliesi e per più di qualcuno anche il bagno.

(immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia)