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Carosino: da oggi “Ragazzi in gamba” Fino a sabato prossimo

13 Aprile 2024
Teatro Comunale Carosino Marco Amatimaggio

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Inaugurazione della manifestazione “Ragazzi in Gamba 2024” che si terrà, alle ore 16.30 di sabato 13 aprile, presso il Teatro Comunale di Carosino.

Fino a martedì 23 aprile sul palco del Teatro di Carosino e nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città di Taranto, si esibiranno volontari e, studenti di tutte le età, creando così un magico “unicum” in cui si fondono scuola, famiglie e terzo settore: accade solo con “Ragazzi in gamba”!

Ragazzi in Gamba 2024 è un’iniziativa organizzata dal CSV Taranto ETS con l’Associazione Ragazzi in Gamba Taranto ODV e vede ancora una volta la collaborazione del Comune di Carosino all’interno del progetto “Galattica – Rete Giovani Puglia” e del Comune di Taranto.

“Ragazzi in Gamba” è una grande kermesse nella quale tutti, volontari e studenti, si “mettono in gioco” salendo sul palco ed esibendosi in performance artistiche, non per primeggiare, non per competere e sconfiggere un avversario, ma solo per stare insieme e condividere un’esperienza positiva.


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