Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.
Il primo, con validità dalle 14 per trenta ore:, si fa riferimento a “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali in rotazione dai quadranti occidentali.” Rischio: codice giallo, livello di allerta per l’intera regione.
Il secondo, con validità dalle 20 per diciotto ore: si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati sulla Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.