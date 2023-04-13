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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia, maltempo: allerta vento per l’intera regione, anche temporali per il Salento Protezione civile, previsioni meteo

13 Aprile 2023
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo, con validità dalle 14 per trenta ore:, si fa riferimento a “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali in rotazione dai quadranti occidentali.” Rischio: codice giallo, livello di allerta per l’intera regione.

Il secondo, con validità dalle 20 per diciotto ore: si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati sulla Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 

 

 

 


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