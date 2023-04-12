rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Monopoli: triangolare benefico di calcio, domani presentazione Associazione "Lilly Colucci"

13 Aprile 2023
Screenshot 20230413 063658

Di seguito un comunicato diffuso da Plastic Puglia:

Si terrà venerdì 14 aprile (ore 11.00, Terrazze del Resort Corvino in Viale A. Moro a Monopoli) la conferenza stampa di presentazione del Triangolare di calcio tra la “Nazionale del Cuore Attori e Cantanti” e due rappresentative di studenti monopolitani, previsto per il 15 aprile alle 9.30 nello stadio “Veneziani” di Monopoli. L’incasso della manifestazione, patrocinata dal Comune di Monopoli e raccolto dall’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci” sarà devoluto all’Amopuglia, che si occupa di assistere gratuitamente i malati oncologici.

Interverrà quale ospite d’onore, il Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci, Fondatore e Presidente del Gruppo industriale Plastic-Puglia, che sponsorizza l’iniziativa, nonché Presidente della “Nazionale del Cuore Attori e Cantanti”. Modererà l’incontro con i giornalisti il Direttore Sportivo della “Nazionale del Cuore Attori e Cantanti”, Giovanni Calì, alla presenza della dott.ssa Miriam Colucci,

Presidente dell’Associazione “Lilly Colucci”, dell’Assessore a Sport e Turismo del Comune di Monopoli, dott. Cristian Iaia, e di alcuni tra i numerosi artisti che scenderanno in campo. Tra loro, Gigi Distaso, Francesca Cirone, Paolo Sassanelli, Lele Vannoli, Fabio Giacobbe, Sossio Aruta, Daniele Condotta, Francesco Zenzola, Gaetano Solfrizzi, Rocco Pietrantonio, Matteo Pedone, Sebastiano Somma e Max Boccasile. Nel corso della conferenza stampa sarà presentato l’inno “Chi segna sogna” che Edoardo Bennato e Gino Magurno hanno “regalato” alla Nazionale del Cuore Attori e Cantanti.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260501 142213

Ostuni-Ceglie Messapica: incidente, morta 21enne di Bisceglie Due feriti

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione