Di seguito un comunicato diffuso da Plastic Puglia:

Si terrà venerdì 14 aprile (ore 11.00, Terrazze del Resort Corvino in Viale A. Moro a Monopoli) la conferenza stampa di presentazione del Triangolare di calcio tra la “Nazionale del Cuore Attori e Cantanti” e due rappresentative di studenti monopolitani, previsto per il 15 aprile alle 9.30 nello stadio “Veneziani” di Monopoli. L’incasso della manifestazione, patrocinata dal Comune di Monopoli e raccolto dall’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci” sarà devoluto all’Amopuglia, che si occupa di assistere gratuitamente i malati oncologici.

Interverrà quale ospite d’onore, il Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci, Fondatore e Presidente del Gruppo industriale Plastic-Puglia, che sponsorizza l’iniziativa, nonché Presidente della “Nazionale del Cuore Attori e Cantanti”. Modererà l’incontro con i giornalisti il Direttore Sportivo della “Nazionale del Cuore Attori e Cantanti”, Giovanni Calì, alla presenza della dott.ssa Miriam Colucci,

Presidente dell’Associazione “Lilly Colucci”, dell’Assessore a Sport e Turismo del Comune di Monopoli, dott. Cristian Iaia, e di alcuni tra i numerosi artisti che scenderanno in campo. Tra loro, Gigi Distaso, Francesca Cirone, Paolo Sassanelli, Lele Vannoli, Fabio Giacobbe, Sossio Aruta, Daniele Condotta, Francesco Zenzola, Gaetano Solfrizzi, Rocco Pietrantonio, Matteo Pedone, Sebastiano Somma e Max Boccasile. Nel corso della conferenza stampa sarà presentato l’inno “Chi segna sogna” che Edoardo Bennato e Gino Magurno hanno “regalato” alla Nazionale del Cuore Attori e Cantanti.