L’offensiva nei confronti del Donbass e di Mariupol si intensifica da parte dei russi. Nella città martire al sud, secondo le accuse, sono state usate armi chimiche.

I russi hanno diffuso ieri immagini del teatro di Mariupol che hanno distrutto con le bombe.

In Italia 91071 rifugiati dall’Ucraina, stando ai dati di ieri. Quattro regioni in particolare hanno dato ospitalità ai profughi: Lazio, Lombardia, Campania ed Emilia Romagna. Iniziano a sentire la necessità che vi siano maggiori smistamenti verso altre regioni.