rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Armi chimiche usate a Mariupol, l’accusa. Russi diffondono immagini del teatro che hanno distrutto Invasione dell'Ucraina: in Italia oltre novantamila rifugiati

13 Aprile 2022
Screenshot 20220227 063220

L’offensiva nei confronti del Donbass e di Mariupol si intensifica da parte dei russi. Nella città martire al sud, secondo le accuse, sono state usate armi chimiche.

I russi hanno diffuso ieri immagini del teatro di Mariupol che hanno distrutto con le bombe.

In Italia 91071 rifugiati dall’Ucraina, stando ai dati di ieri. Quattro regioni in particolare hanno dato ospitalità ai profughi: Lazio, Lombardia, Campania ed Emilia Romagna. Iniziano a sentire la necessità che vi siano maggiori smistamenti verso altre regioni.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: disavanzo di 350 milioni di euro Chiusi i bilanci consolidati delle Asl, un po' meno peggio rispetto a un mese fa

Carabinieri Auto 4 Imc3

Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione