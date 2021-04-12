Il prefetto Francesco Tagliente è in prima fila in questi impegni legati ai temi della sicurezza e della programmazione al riguardo. Di seguito il comunicato:

Promuovere una cultura della sicurezza condivisa è importante anche per assicurare il bilanciamento tra il diritto di manifestare, la salvaguardia della salute collettiva e la necessità di contrastare con fermezza gli atti di violenza di coloro che si infiltrano nelle manifestazioni strumentalizzando la protesta.

Il ruolo dei rappresentanti delle diverse categorie sociali e produttive, che stanno protestando contro le nuove misure restrittive, può essere importante anche per evitare che si alzi la tensione e che il disagio sociale sia sfruttato da parte di estremisti e singole posizioni ideologiche.

In questa direzione è determinante anche l’ascolto, il dialogo e la mediazione con i promotori delle manifestazioni, finalizzati ad aiutare le persone che hanno necessità di far sentire la loro protesta

Un tema di estrema attualità che richiede riflessioni interdisciplinari, da una prospettiva operativa, psicologica, sociologica e filosofica applicata.

Sul valore della cultura della sicurezza condivisa un approfondimento tematico è stato promosso dall’Associazione nazionale insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (ANCRI) e dall’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia (ANFP) grazie alla sensibilità dei vertici dell’emittente televisiva Italia 7 che hanno dedicato a questo tema di estrema attualità, la puntata di martedì 13 aprile del programma di approfondimento Monitor condotto da Gaetano D’Arienzo.

Sarà una opportunità anche per promuovere un modello organizzativo e una cultura che vede le conoscenze degli studiosi delle scienze comportamentali di diverse Università, viaggiare di pari passo e supportare il “saper fare” dei “poliziotti” in un rapporto osmotico in cui l’uno alimenta l’altro, arricchendosi e rinforzandosi a vicenda.

Coniugando il sapere del mondo accademico con il vissuto professionale del fare, di Funzionari di Polizia che hanno maturato decenni di esperienza operativa a gestire le manifestazioni di piazza, al servizio della gente, la puntata del programma offrirà ai telespettatori, “riflessioni” su diversi temi interdisciplinari da una prospettiva psicologica e filosofica applicata.

Dal tema delle manifestazioni di piazza e della sicurezza urbana a quello su sicurezza e comunicazione. Da come Il linguaggio influenzi il pensiero all’analisi della dialettica tra sicurezza, tutela e libertà alla dimensione medico-psicologica delle origini, destini e percorsi della violenza. Nel corso della trasmissione i telespettatori potranno ascoltare anche approfondimenti sul rapporto tra giovani e sicurezza

Questi temi sono peraltro raccolti in una pubblicazione “La cultura della sicurezza condivisa” curata dal Questore di Livorno Roberto Massucci, dal Prefetto di Chieti Armando Forgione e dal sociologo Nicola Ferrigni ospiti della trasmissione.

Interverranno anche la giornalista Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, la psicologa Prof Anna Maria Giannini e il prefetto Francesco Tagliente che hanno curato la prefazione del volume, un vero e proprio trattato sulla sicurezza, e i presidenti dell’ANCRI Tommaso Bove e dell’ANFP Enzo Marco Letizia

E stato chiesto un contributo anche al prefetto Alessandra Guidi e al Questore Filippo Santarelli di Firenze

Il disagio sociale degli imprenditori del commercio sarà rappresentato presidente della Federazione dei pubblici esercizi della Toscana e vicepresidente nazionale di Fipe Aldo Cursano

La diretta del programma è programmata dalle 21.30 di martedì 13 aprile su Italia 7, Canale 17, che irradia il suo segnale in quattro regioni – Toscana, Umbria, Liguria (limitatamente alla provincia della Spezia) e Lazio (limitatamente alla Provincia di Viterbo) – e anche sul digitale terrestre, canale 192. La diretta della trasmissione può essere seguita anche sulla pagina FB dell’emittente