I familiari di Mauro Romano, il bimbo di Racale (Lecce) scomparso nell’estate del 1977, presto si imbarcheranno su un volo diretto a Dubai per cercare di ottenere, tramite l’intervento delle autorità consolari, che lo sceicco 52enne Mohammed Al Habtoor, si sottoponga all’esame del Dna (possibilità finora sempre negata dallo Stato degli Emirati Arabi Uniti) allo scopo di verificare se sia lui quel bimbo svanito nel nulla 44 anni fa in Puglia. L’anticipazione è del settimanale Oggi. Bianca Colaianni, la madre di Mauro Romano, afferma di aver riconosciuto «due cicatrici» in una foto dello sceicco, una sul viso e l’altra sulla mano destra.