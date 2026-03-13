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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per cinque ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana sulle zone interne, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulle zone interne centro-settentrionali.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

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