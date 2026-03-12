Di Nino Sangerardi:

Dopo il debutto alla Borsa Internazionale del Turismo 2026 di Milano, il Piano Strategico del Turismo di Bernalda e Metaponto entra nel vivo.

“Una sfida– rilevano sindaco e assessori– che unisce l’eredità di Pitagora al fascino cinematografico dei Coppola. Non più solo una località balneare, ma una destinazione esperienziale capace di competere, nel tempo, sui mercati internazionali”.

Il Comune ha ufficializzato il conferimento dell’incarico per la redazione del Piano Strategico del Turismo 2026-2027 a Giuseppe Lalinga. Professionista di lungo corso con una solida expertise nel marketing turistico e di destinazione, Lalinga avrà il compito di individuare e coordinare un gruppo di esperti nazionali e locali per disegnare l’identità turistica del prossimo biennio.

“Un Brand tra due mondi: l’Antica Grecia e Hollywood. La strategia punta a scardinare i vecchi modelli comunicativi per abbracciare i linguaggi della contemporaneità. Il racconto del territorio si poggerà su due icone mondiali che rendono Bernalda e Metaponto uniche nel panorama globale”.

Ecco: l’Anima Archeologica ovvero il legame indissolubile con Pitagora, simbolo della Magna Grecia, per attrarre un turismo culturale e scolastico consapevole e giovane; e l’Anima Cinematografica vale a dire il legame con il regista Francis Ford Coppola che trasforma il borgo in una calamita per il cineturismo.

A completare l’offerta c’è il sigillo di qualità della Bandiera Blu che garantisce un turismo balneare d’eccellenza, integrato in un ecosistema di natura e benessere.

“Il turismo non si improvvisa–sottolinea l’Amministrazione comunale– ha bisogno di progettazione, organizzazione e una visione che guardi lontano.Il nostro obiettivo è trasformare Bernalda e Metaponto in una destinazione matura. Abbiamo scelto un professionista che unisce competenza nazionale e radici locali per creare una sinergia profonda con l’APT Basilicata e con i privati. Eccellenze come Palazzo Margherita e il Golf Club Metaponto non sono isole, ma motori che devono trainare l’intero comparto attraverso la specializzazione dei nuovi turismi: dall’enogastronomia alla natura, rispondendo a una domanda sempre più sofisticata ed esigente. La sfida è ambiziosa: elevare il territorio a dimensione Glocal. L’obiettivo del Piano Strategico non è solo aumentare i numeri, ma qualificare l’accoglienza, trasformando le risorse naturali ed enogastronomiche in vere e proprie esperienze strutturate, capaci di emozionare il viaggiatore moderno. Bernalda e Metaponto si preparano a scrivere un nuovo capitolo: la storia è antica, ma il futuro è appena iniziato”.