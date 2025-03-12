Di seguito un comunicato diffuso dalla fondazione “Di Vagno” :

Una prima dell’anteprima per inaugurare la nuova edizione di Lector in Scienza, il Festival dedicato alla divulgazione scientifica, organizzato dalla Fondazione Di Vagno, che si svolgerà dal 3 al 5 aprile prossimi sul tema “L’orizzonte dell’umanità” e che quest’anno viene anticipata da due eventi imperdibili.

Il primo a Conversano, nella Community Library della Fondazione Di Vagno, domani 13 marzo alle 18.00, il secondo a Turi il prossimo 26 marzo.

“Lector in Scienza” è un festival dedicato alle scienze, un luogo di approfondimento per poter orientarsi nelle innovazioni e nelle sfide che il presente e il futuro pongono.

Il Festival è organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, il Politecnico di Bari, Regione Puglia, Comuni di Conversano, Turi e Castellana Grotte, con la media partnership di Rai Radio3. Il Festival ospita anche la terza edizione del Premio Rossella Panarese sulla divulgazione scientifica realizzato in collaborazione con Rai Radio3 e rivolto alle scuole superiori di Puglia.

Protagonista del primo appuntamento, giovedì 13 marzo alle 18.00, sarà la giornalista Alessandra Viola, autrice per Laterza del libro “Chiedi a una pianta”. Un libro che spiega al lettore come semi, alberi e fiori ci insegnano a essere felici, e come la natura può essere Maestra di vita.

Alessandra Viola invita il lettore a mettersi in ascolto del mondo vegetale e, un capitolo alla volta, elenca delle azioni che il mondo vegetale sembra suggerire per rispondere ai nostri interrogativi esistenziali: Respirami, Parlami, Mangiami, Guardami, Pensami, Piantami e Salvami.

Esercizi che forniscono, in qualche maniera, alcune risposte al bisogno di benessere che tutti hanno perchè non si può essere felici se non in una rete di relazioni e amicizie. Non solo umane.