Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Due date in Puglia per il nuovo tour di Mariblanca Armenteros che giovedì 14 marzo farà tappa a Taranto (ore 21 teatro Tarentum) e venerdì 15 a Gallipoli (ore 21, teatro Tito Schipa). Uno spettacolo in cui la cultura e la musica tradizionale cubana diventano le indiscusse protagoniste attraverso la voce calda e intensa di una straordinaria interprete dei ritmi del suo Paese. Il tour, che prende il nome dal suo ultimo disco, si chiama “Cuba eres Mimosa” ed è un viaggio nelle sonorità più autentiche che hanno reso celebre l’isola dei Caraibi in tutto il mondo. «Ho immaginato di rappresentare Cuba come una mimosa, il fiore che meglio simboleggia l’universo femminile» racconta Mariblanca a pochi giorni dal concerto. «Vi aspetto in tanti: viaggeremo alla scoperta dei ritmi, dei suoni e delle innumerevoli composizioni che simboleggiano la mia terra».

Ad impreziosire ulteriormente la data di Taranto sarà la partecipazione della Maestra e coreografa cubana Yoanet Sanchez con il suo corpo di ballo della scuola Baila Conmigo. Una serata che si annuncia particolarmente coinvolgente, con la capacità di attraversare svariati generi musicali: dal Son, considerato il capostipite della musica cubana, alla frizzante allegria del Cha Cha Cha, e poi Bolero e Mambo, senza dimenticare la popolarissima Salsa o la movimentata Rumba. Non a caso, la musica tradizionale cubana rappresenta un vero e proprio patrimonio artistico. In programma brani che hanno fatto la storia: da “Dos Gardenias” a “Guantanamera”, passando per “Quizas Quizas Quizas” e “Lagrimas Negra” e poi “Chan Chan”, “Idilio” e molti altri.

Mariblanca, cubana di nascita e di formazione, ha studiato al Conservatorio Ignacio Cervantes ricevendo lezioni di canto e interpretazione da Isolina Carrillo, l’autrice del brano “Dos Gardenias” ritenuto, a tutti gli effetti, il più famoso bolero cubano. Protagonista per diversi anni della televisione nazionale del suo Paese, ha al suo attivo concerti in tutto il mondo. Su invito dell’Ambasciata Italiana a Cuba ha partecipato a due edizioni della Settimana della Cultura Italiana: una volta con il concerto “Eterna Napoli” nella Basilica di San Francesco d’Assisi e un’altra con “Cuba le canta a Italia”, nel Teatro Nacional de Cuba dove ha partecipato anche Zucchero Fornaciari. Tutta la sua produzione artistica è attraversata da un intimo collegamento con la sua terra.

Direttore artistico dello show è Antonio Pizzolla che ha ideato un tour raffinato, in alcuni tratti dal sapore soft jazz. Per info e prenotazioni: 388.4730777. Biglietti disponibili al costo di 15 euro. Social: https://www.facebook.com/Maryblanca.A







