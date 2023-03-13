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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia: 1628213 positivi a test corona virus, incremento di 50 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

13 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 13 marzo 2023

50

Nuovi casi

1.282

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 22
Provincia di Bat: 3
Provincia di Brindisi: 4
Provincia di Foggia: 2
Provincia di Lecce: 14
Provincia di Taranto: 4
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
1.576

Persone attualmente positive

77

Persone ricoverate in area non critica

2

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.628.213

Casi totali

13.854.629

Test eseguiti

1.616.967

Persone guarite

9.670

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.600
Provincia di Bat: 136.095
Provincia di Brindisi: 155.921
Provincia di Foggia: 226.264
Provincia di Lecce: 346.796
Provincia di Taranto: 218.988
Residenti fuori regione: 17.161
Provincia in definizione: 5.388

 

 

 

 

 

 


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