Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 13 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 22
Provincia di Bat: 3
Provincia di Brindisi: 4
Provincia di Foggia: 2
Provincia di Lecce: 14
Provincia di Taranto: 4
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
1.576
Persone attualmente positive
77
Persone ricoverate in area non critica
2
Persone in terapia intensiva
1.616.967
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.600
Provincia di Bat: 136.095
Provincia di Brindisi: 155.921
Provincia di Foggia: 226.264
Provincia di Lecce: 346.796
Provincia di Taranto: 218.988
Residenti fuori regione: 17.161
Provincia in definizione: 5.388