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Ospedale di Monopoli-Fasano verso l’apertura: riunione per il coordinamento dell’attività Regione Puglia

13 Febbraio 2026
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Si è svolta ieri pomeriggio la riunione della task force istituita dalla Presidenza della Regione Puglia per il coordinamento della attività per l’apertura dell’Ospedale di Monopoli-Fasano.
Alla riunione, coordinata dal capo di Gabinetto della Regione, hanno partecipato i dirigenti del dipartimento Salute e del dipartimento Trasporti sia per i servizi sia per la viabilità, con i vertici di Asl Bari e della Città metropolitana di Bari. Nei prossimi giorni il tavolo sarà esteso ai comuni di Monopoli e Fasano.

Al centro della discussione, la gestione dell’accessibilità al nuovo ospedale sia per gli utenti sia per gli oltre 600 dipendenti previsti.

La viabilità di accesso, sia quella ordinaria che quella per i mezzi di soccorso è in fase di imminente completamento. Le opere, realizzate nell’ambito dell’appalto, saranno oggetto di prossima consegna al comune di Monopoli.

Particolare attenzione è stata rivolta al rafforzamento del servizio di trasporto pubblico in ambito urbano (Monopoli e Fasano) e per quello extraurbano provinciale.
La ASL Bari ha aggiornato e consegnato il censimento delle provenienze del bacino di utenza preventivato il piano degli spostamenti casa-lavoro degli operatori sanitari, in modo da definire un piano della mobilità quanto più possibile adeguato alle esigenze di avvio della struttura.


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