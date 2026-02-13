Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

A Londra l’Opening Stage della XXV edizione de Il Libro Possibile 2026, con la direzione artistica di Rosella Santoro. Il festival culturale made in Puglia compie 25 anni e le celebrazioni di questo storico anniversario prendono il via dal 10 al 12 marzo dalla tappa internazionale in Gran Bretagna, realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Londra, per poi proseguire e concludersi a luglio in Puglia, nelle storiche sedi di Polignano a Mare e Vieste, dove il festival è nato su iniziativa dell’Associazione Culturale Artes, presieduta da Gianluca Loliva.

Venticinque anni fa il Libro Possibile nasce con un’ambizione chiara e radicale: portare la cultura fuori dai luoghi convenzionali e dai circuiti più chiusi, per restituirla alle piazze, renderla accessibile, viva, condivisa. Dopo un quarto di secolo, tra incontri, idee condivise e storie possibili, quel progetto è diventato uno dei festival di piazza più rilevanti e partecipati del panorama italiano, oltre che un modello culturale replicabile anche su scala globale.

Dopo il successo del debutto internazionale, Il Libro Possibile torna nella capitale britannica, per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Londra e inaugura un’edizione storica nel cuore pulsante dell’editoria mondiale. Ancora una volta, la formula è quella della doppia location: la London Book Fair e l’Istituto Italiano di Cultura di Londra, con un cartellone speciale fatto di incontri con autori nazionali e internazionali, dialoghi trasversali, creazione di contenuti mediatici e momenti di networking editoriale.

Tre giorni di eventi: i Morning Talks la mattina alla London Book Fair, e le Night Stories la sera all’Istituto Italiano di Cultura di Londra. Libri, diritti, economia, ambiente e letteratura civile si intrecciano in un programma che riunisce alcune delle voci più autorevoli del panorama italiano e internazionale per celebrare 25 anni di storie possibili, con gli i pluripremiati autori stranieri: Geoff Dyer, Ali Smith e Burhan Sönmez, e i bestseller italiani Daria Bignardi, Elsa Fornero, Paolo Taticchi, Mario Tozzi.

A #iLP26_Londra anche un ‘incontro in trasferta’ con la leggenda del calcio Gianfranco Zola e lo storico dirigente sportivo Giorgio Perinetti, protagonisti di un momento di testimonianza civile dedicato alla cura e alla consapevolezza sui disturbi del comportamento alimentare.

La 25° edizione del Libro Possibile a Londra verrà aperta ufficialmente martedì 10 marzo , dal presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. La terza carica dello Stato inaugurerà il Padiglione Italia alla London Book Fair e visiterà lo stand #iLP26.

Per tutta la durata della London Book Fair, lo spazio espositivo del Libro Possibile sarà un hub dinamico e aperto al pubblico, che ogni giorno ospiterà interviste video e live con autori e protagonisti del programma e del mondo dell’editoria presente a Londra. Un autentico crocevia di idee e dibattiti, animato da collegamenti in diretta con l’Italia grazie agli storici media-partner radio-televisivi del Libro Possibile, presenti con le loro postazioni all’interno del Media Corner #iLP26 e capaci di rendere tridimensionale quel luogo immaginato 25 anni fa attraverso il racconto in presenza, in tv e sul web.

Dall’11 marzo all’Istituto Italiano di Cultura (Belgrave Square), dalle ore 18:00 alle 21:30 , nelle sale della prestigiosa sede istituzionale si svolgono gli incontri aperti al pubblico, con gli autori best seller. Un programma serale all’insegna della buona lettura, che ripropone lo spirito e il format delle celebri serate estive di Polignano a mare e Vieste.

Con la tappa londinese, Il Libro Possibile si conferma un modello culturale senza confini capace di unire letteratura, territori e visioni globali, dal Mediterraneo fin’Oltremanica. «Celebrare 25 anni di storia è una grande gioia e una profonda soddisfazione, ed è anche un’ulteriore conferma di come Il Libro Possibile sia un progetto culturale capace di crescere nel tempo senza perdere la propria identità, anche lontano dalle sue radici – spiega Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile –. Londra non è una scelta solo geografica, ma profondamente simbolica e identitaria: un luogo di dialogo globale, di pluralità di sguardi, di confronto tra lingue, culture e idee. Quello spirito di accessibilità al sapere che ci ha guidato per venticinque anni lo ritroviamo in ogni luogo in cui esistono dialogo, confronto e desiderio di incontro. È qui che sentiamo naturale aprire un anniversario così importante».

Francesco Bongarrà, direttore Istituto Italiano di Cultura di Londra: ‘’La partnership con il Festival Il Libro Possibile consente di inoculare contenuti culturali nella fiera del libro più importante d’Europa dopo la Buchmesse di Francoforte. Prima di questa collaborazione, la London Book Fair era sostanzialmente un momento B2B; ora, oltre a essere un’occasione di business per l’editoria, rappresenta anche un palcoscenico per presentazioni e incontri che costituiscono un’efficace vetrina internazionale per gli autori italiani nel Regno Unito e per quelli britannici in Italia. Un ulteriore momento di quella contaminazione positiva tra cultura e business che tanto bene fa al nostro Paese’’.

Assessora regionale alla Cultura Graziamaria Starace: ‘Con il Libro Possibile a Londra raccontiamo la Puglia all’estero non attraverso le sue immagini, ma attraverso le parole. Il Libro Possibile é la dimostrazione che la Puglia può promuoversi nel mondo anche con un prodotto culturale, non esclusivamente paesaggistico. Abbiamo costruito negli anni un posizionamento, nazionale prima e internazionale ora, fondato sulla forza dei nostri luoghi, sulle testimonianze, sulla luce, sul mare, sull’autenticità dei borghi. Oggi aggiungiamo un tassello ulteriore: esportiamo pensiero, narrazione, produzione editoriale.’’

PROGRAMMA UFFICIALE #iLP_Londra

MORNING TALKS alla LONDON BOOK FAIR presso il PADIGLIONE ITALIA #iLP25 MEDIA CORNER con i Media Partner: Skytg24, Telenorba.

Ogni giorno, alle ore 10:00, #iLP26 Media Corner ospiterà i suoi storici media partner per garantire la consueta copertura mediatica che distingue Il Libro Possibile.

La mattina Sky TG24 aprirà due finestre live per raccontare in diretta il fermento del mercato editoriale internazionale e i grandi temi al centro della Fiera del Libro di Londra. Telenorba, invece, seguirà la cronaca dell’evento con interviste e servizi speciali in onda nelle principali edizioni dei loro telegiornali.

10, 11, 12 marzo – Highlights da #iLP26 Media Corner

10:30 – 10:45 | SKY TG24 LIVE →.Economia

12:45 – 13 | SKY TG24 → Attualità

00 – 15.15 | SKY TG24 → Cultura

TGR – TELENORBA → Live dalla London Book Fair con interviste agli ospiti

NIGHT STORIES – ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI LONDRA – dalle ore 18 alle ore 21.30

11 MARZO – DIRITTI, ECONOMIA, IMPRESA: SGUARDI SUL PRESENTE

Geoff Dyer

Considerato uno dei più importanti scrittori inglesi contemporanei, Geoff Dyer è autore di quattro romanzi e numerosi libri di saggistica tradotti in ventiquattro lingue. La sua opera attraversa narrativa, memoir e critica culturale con uno stile inconfondibile, ironico e anticonvenzionale, che gli è valso importanti riconoscimenti internazionali e la reputazione di una delle voci più originali della letteratura anglosassone. Definito dal New York Magazine «uno dei più grandi critici viventi, non delle arti ma della vita stessa», Dyer è oggi anche un intellettuale pubblico libero e indipendente. Di recente è intervenuto nel dibattito internazionale con riflessioni nette sul conflitto a Gaza e con osservazioni critiche sulla crisi della monarchia britannica, a partire dal caso del Principe Andrea. L’autore ripercorrerà la sua produzione letteraria più recente: dal memoir Homework (Cannonate, 2025) a The Last Days of Roger Federer and Other Endings(Canongate, 2024). In Italia è pubblicato da Il Saggiatore, che ha portato ai lettori titoli come Gli ultimi giorni di Roger Federer e Amore a Venezia, morte a Varanasi (2024), oltre a opere ormai centrali nel suo percorso come Per pura rabbia, Zona e L’infinito istante. A Londra porterà una scrittura capace di coniugare cultura alta e osservazione del presente, sempre attraversata da un’ironia lucida e da una rara indipendenza di pensiero.

Burhan Sönmez

Scrittore e avvocato per i diritti umani di origine curda, Burhan Sönmez è una delle voci più autorevoli e coraggiose della letteratura internazionale contemporanea. Cresciuto in un contesto segnato dalla repressione politica in Turchia, ha conosciuto censura, violenze e persecuzioni a causa del suo impegno civile, fino all’esilio in Gran Bretagna negli anni Novanta. Da questa esperienza nasce un’opera narrativa tradotta in oltre quaranta lingue, in cui memoria, oppressione, libertà e resistenza diventano materia letteraria. Dal 2021 è presidente del PEN International, ruolo dal quale continua a difendere scrittori e scrittrici minacciati in tutto il mondo. In Italia con il romanzo Gli amanti di Franz K. (edizioni Nottetempo), ambientato nella Berlino Ovest del 1968, Sönmez firma un intenso duello filosofico-letterario che riflette su colpa, eredità artistica e destino della letteratura, confermando la sua capacità di intrecciare impegno civile e alta scrittura. Lo scrittore sarà in dialogo con Fiammetta Rocco, per oltre vent’anni direttrice dell’International Booker Prize, figura di primo piano nel panorama editoriale internazionale. Il confronto tra Sönmez e Rocco promette uno sguardo privilegiato sui temi della libertà di espressione, del ruolo della letteratura nelle democrazie contemporanee e delle nuove geografie dell’editoria internazionale.

Elsa Fornero

Tra le voci più autorevoli del dibattito economico italiano ed ex Ministra del Lavoro nel governo Monti, Elsa Fornero propone a Londra un confronto chiaro e accessibile sui grandi temi dell’economia contemporanea. Docente universitaria e divulgatrice attenta ai più giovani, al Libro Possibile presenta Conoscere l’economia per scegliere meglio (Laterza), scritto con Mariacristina Piva: un saggio rivolto a cittadini di ogni età per orientarsi tra risparmio, previdenza, lavoro e scelte economiche, offrendo strumenti concreti per comprendere il presente e decidere con maggiore consapevolezza. Introduce Luigi Ippolito, corrispondente del Corriere della sera a Londra.

Paolo Taticchi

Sul versante delle imprese sostenibili, Paolo Taticchi – Professore di Strategia e Sostenibilità alla University College London School of Management e co-direttore dello UCL Centre for Sustainable Business – porta al Libro Possibile uno sguardo internazionale sul rapporto tra innovazione e responsabilità. Con Sostenibilità e innovazione (Dedalo), racconta come numerose aziende abbiano costruito vantaggio competitivo integrando crescita economica, impatto ambientale e valore sociale. Inserito da Poets & Quants tra i 40 migliori professori di business school al mondo under 40, Taticchi è oggi una delle voci più ascoltate sul futuro dell’impresa sostenibile. Modera Marco Varvello, giornalista, corrispondente estero, autore.

12 MARZO – LETTERATURA, COSCIENZA CIVILE, RESPONSABILITÀ

Ali Smith

«La voce di Ali Smith, così saggia e gioiosa, è il perfetto antidoto ai nostri tempi difficili», ha scritto The New Statesman, cogliendo l’essenza di una delle narratrici più influenti della letteratura britannica contemporanea. Nata a Inverness e formatasi tra Aberdeen e Cambridge, Smith ha trasformato la scrittura in una forma di resistenza e di cura, dopo aver dovuto interrompere la carriera accademica a causa di una sindrome da stanchezza cronica. Quattro volte finalista al Booker Prize, è autrice della celebre tetralogia stagionale – culminata con Spring (Penguin) – e di romanzi come Hotel World, Coda e Gliff.

A Londra sarà protagonista di un incontro dedicato a Glyph (Hamish Hamilton, 2024), il suo ultimo e potente romanzo, che interroga il linguaggio, la memoria e la responsabilità morale della scrittura nell’epoca della violenza contemporanea, riaffermando il ruolo della letteratura come spazio di testimonianza e coscienza civile.

A dialogare con lei sarà la giornalista e critica letteraria Rosie Goldsmith, tra le voci più autorevoli del panorama culturale britannico.

Daria Bignardi

Daria Bignardi presenta a Londra Nostra solitudine (Mondadori), un libro intimo e civile in cui la giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva e radiofonica – tra le voci più riconoscibili del panorama culturale italiano – affronta il tema della solitudine contemporanea come condizione privata e collettiva. Attraverso il personal essay, Bignardi intreccia esperienza personale, viaggi, incontri e sguardo sul mondo, dando voce all’inquietudine di chi si sente privilegiato ma fragile, coinvolto e insieme impotente di fronte alle grandi crisi del presente. Un racconto che attraversa luoghi e conflitti, affetti e relazioni, restituendo alla solitudine una dimensione ambivalente: ferita, ma anche spazio di ascolto e consapevolezza. A Londra sarà in dialogo con Antonello Guerrera, corrispondente dal Regno Unito per la Repubblica.

Mario Tozzi

Geologo e divulgatore scientifico tra i più autorevoli del panorama italiano, Mario Tozzi è noto per il suo approccio rigoroso e diretto, che non fa sconti a nessuno. Con Caro Sapiens. La storia della Terra e le scelte dell’umanità (Mondadori), ha affidato alla Terra stessa la voce narrante per rivolgersi all’essere umano, il suo “figlio prediletto”. Attraverso una serie di lettere, il pianeta ripercorre la propria storia – dall’origine del cosmo all’evoluzione della vita – per ricordarci che la crisi ambientale non è un incidente, ma il risultato delle scelte compiute dall’umanità. Partendo da questo racconto, Tozzi affronterà i grandi temi ambientali del nostro tempo seguendo il filo dei suoi libri più recenti, tra cui Prove tecniche di estinzione (Touring Club Italiano, 2025) e Perché il clima sta cambiando? (Einaudi Ragazzi, 2023). Sarà intervistato dalla giornalista Tiziana Prezzo, corrispondente UK di Sky TG24.

Giorgio Perinetti e Gianfranco Zola

Chiude la serata la presentazione di Quello che non ho visto arrivare (Cairo), il libro di Giorgio Perinetti, storico dirigente sportivo italiano, che trasforma una tragedia personale in una testimonianza civile. Scritto con il giornalista Michele Pennetti, il volume racconta la morte della figlia Emanuela, brillante manager sportiva scomparsa nel 2023 a soli 33 anni a causa di una forma acuta di anoressia. Accanto all’autore, sul palco, Gianfranco Zola, ambasciatore dello sport italiano, e la Dott.ssa Chiara Celentano, rappresentante dell’AIDAP Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso, porteranno il confronto su un piano di forte valore umano e sociale. L’incontro supera il racconto sportivo per affrontare i disturbi del comportamento alimentare come una questione collettiva, ancora troppo spesso avvolta dal silenzio.

Un momento di riflessione e responsabilità che chiude le Night Stories riportando la letteratura al suo compito più profondo: dare voce alle ferite del presente e trasformare il dolore in impegno.

BREVE STORIA DEL LIBRO POSSIBILE

Nato nel 2002 a Castellana Grotte su iniziativa dell’Associazione Culturale Artes, presieduta da Gianluca Loliva, il Libro Possibile prende forma con l’ambizione di portare la cultura fuori dai luoghi convenzionali e non accessibili, restituendola alle piazze e alla comunità.

Dal 2005, con la direzione artistica di Rosella Santoro, docente nei licei e operatrice culturale radicata sul territorio pugliese, il festival compie una svolta decisiva. Santoro rafforza il rapporto con le scuole, promuovendo incontri strutturati tra autori e studenti e trasformando la lettura in uno strumento di cittadinanza attiva. Parallelamente imprime al progetto un respiro internazionale, ampliando progressivamente la presenza di autori stranieri e aprendo il dialogo della Puglia al mondo.

Il festival si svolge tradizionalmente a Polignano a Mare, affascinante borgo pugliese affacciato sull’Adriatico, e dal 2021 si estende anche a Vieste, ampliando la propria presenza lungo la costa. Le piazze diventano così spazi di confronto tra voci italiane e internazionali, in un dialogo diretto con il pubblico che unisce letteratura, attualità e pensiero critico.

L’impronta internazionale trova una tappa simbolica nel 2023, quando a Vieste viene introdotto iLP23 Special, una serata interamente in lingua inglese pensata per coinvolgere il pubblico internazionale del Gargano. Un passaggio naturale in un percorso che conduce, nel 2025, alla collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Londra e alla nascita della tappa internazionale del festival.

Nel corso degli anni, questa visione ha portato in Puglia alcune tra le più autorevoli firme della scena culturale mondiale – Premi Nobel e Pulitzer e grandi protagonisti del dibattito contemporaneo – tra cui Wole Soyinka, Richard Powers, Patrick McGrath, Richard Mason, Jeffery Deaver, Jonathan Coe, Andrew Sean Greer, David Leavitt, David Quammen, Lawrence Wright, Javier Cercas, Anabel Hernández, Richard Osman, Abir Mukherjee, Donald Sassoon, Kristinn Hrafnsson e Fernando Aramburu.

Oltre all’evento estivo, Il Libro Possibile organizza anche il Winter, una rassegna culturale che si svolge da settembre a maggio in diverse località pugliesi, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado per mantenere vivo il dialogo culturale con gli studenti per tutto l’anno.

Nel corso del tempo, il festival ha guadagnato crescente attenzione da parte di intellettuali, giornalisti e pubblico, diventando uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana. La maggior parte degli eventi è a ingresso libero, con alcune presentazioni che prevedono un contributo simbolico destinato in beneficenza.

Uno dei grandi punti di forza de Il Libro Possibile è la sua ampia visibilità mediatica, grazie a una solida partnership con Sky TG24 e le principali reti locali pugliesi. Le dirette televisive degli incontri, trasmesse in fascia access prime time (dalle 20:00 alle 22:30 circa), rappresentano un elemento distintivo nel panorama italiano, amplificando l’offerta culturale del festival e raggiungendo un pubblico sempre più vasto.

Il Libro Possibile è sostenuto da: Comune di Vieste e dal Comune di Polignano a Mare, Città Metropolitana di Bari, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in collaborazione con la Regione Puglia.

La tappa londinese è co-organizzata e sostenuta dall’Istituto Italiano di Cultura di Londra.

Partner ufficiale del Libro Possibile: Pirelli.

Sponsor Armundia Group.

(foto interna: da sinistra verso destra Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste; Rosella Santoro, direttrice artistica; Vito Carrieri, sindaco di Polignano a Mare; Pegah Moshir Pour, autrice; Giorgia Messa, relazioni esterne Libro Possibile; Gianluca Loliva, presidente associazione culturale Artes; Pietro Lippolis, logistica Libro Possibile)