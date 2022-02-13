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Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Puglia: 679236 positivi a test corona virus, incremento di 3898 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

13 Febbraio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 13 febbraio 2022

3.898

Nuovi casi

28.467

Test giornalieri

7

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 964
Provincia di Bat: 302
Provincia di Brindisi: 383
Provincia di Foggia: 571
Provincia di Lecce: 1.132
Provincia di Taranto: 514
Residenti fuori regione: 18
Provincia in definizione: 14
97.078

Persone attualmente positive

742

Persone ricoverate in area non critica

59

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

679.236

Casi totali

8.296.179

Test eseguiti

574.734

Persone guarite

7.424

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 228.411
Provincia di Bat: 68.361
Provincia di Brindisi: 63.600
Provincia di Foggia: 106.041
Provincia di Lecce: 112.801
Provincia di Taranto: 92.853
Residenti fuori regione: 4.933
Provincia in definizione: 2.236

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