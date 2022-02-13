Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 13 febbraio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 964
Provincia di Bat: 302
Provincia di Brindisi: 383
Provincia di Foggia: 571
Provincia di Lecce: 1.132
Provincia di Taranto: 514
Residenti fuori regione: 18
Provincia in definizione: 14
97.078
Persone attualmente positive
742
Persone ricoverate in area non critica
59
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 228.411
Provincia di Bat: 68.361
Provincia di Brindisi: 63.600
Provincia di Foggia: 106.041
Provincia di Lecce: 112.801
Provincia di Taranto: 92.853
Residenti fuori regione: 4.933
Provincia in definizione: 2.236