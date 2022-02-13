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4 Maggio 2026
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Estrazione di idrocarburi e gas, anche la Puglia nella mappa ministeriale per fronteggiare il caro bollette Transizione ecologiche

13 Febbraio 2022
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La mappa di chiama Pitesai ed è contenuta in un documento di circa duecento pagine, del ministero della Transizione ecologica. Possibile estrazione di idrocarburi e gas, in mare o sulla terraferma, in quindici regioni italiane fra cui la Puglia. Una delle misure del governo per contenere l’impatto del caro bollette è ritenuta la maggiore produzione nel nostro Paese.


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