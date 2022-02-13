La mappa di chiama Pitesai ed è contenuta in un documento di circa duecento pagine, del ministero della Transizione ecologica. Possibile estrazione di idrocarburi e gas, in mare o sulla terraferma, in quindici regioni italiane fra cui la Puglia. Una delle misure del governo per contenere l’impatto del caro bollette è ritenuta la maggiore produzione nel nostro Paese.