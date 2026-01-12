rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Festival del teatro popolare del Gargano: successo di pubblico per l’apertura Inaugurazione con "Camilla a colazione"

13 Gennaio 2026
festival teatro popolare gargano 2026 il pubblico della serata inaugurale

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Buona la prima: sabato 10 e domenica 11 gennaio, complessivamente oltre 500 persone hanno riempito l’auditorium Lanzetta di Vico del Gargano nelle due serate inaugurali del Festival del Teatro Popolare. Applausi a scena aperta per le attrici e gli attori di “Camilla a Colazione”, compagnia teatrale napoletana che ha portato sul palco l’esilarante commedia intitolata “Non sono un gigolò”.

in scena 01La quarta edizione della rassegna è iniziata nel miglior modo possibile, con l’auditorium gremito e l’apprezzamento del pubblico per due serate all’insegna di risate e spunti di riflessione.

Alla prima serata, quella di sabato 10 gennaio, sono intervenuti tra gli altri il consigliere regionale e già vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, il sindaco di Vico del Gargano Raffaele Sciscio, l’assessore comunale alla Cultura Rita Selvaggio e il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Vico Michelangelo Ciolini. Fino al 15 marzo 2025, il Festival proporrà 15 appuntamenti: non solo teatro, ma anche serate speciali come quella in programma domenica 18 gennaio alle ore 20, con la conferenza che vedrà protagonisti Alberto Pellai, medico-psicoterapeuta e scrittore, e Barbara Tamborini, psicopedagogista e scrittrice, incentrata sul fenomeno “hikikomori”, ragazzi che si isolano dal mondo, autoreclusi tra le loro stanze. Pellai e Tamborini sono tra gli esperti più stimati e conosciuti d’Italia sulle problematiche legate al mondo adolescenziale.

OGNI FINE SETTIMANA. La conferenza del 18 gennaio sarà preceduta, la sera del 17, dallo spettacolo “Abbasso i mariti”, commedia che verrà portata in scena dalla Filodrammatica L’Antica Fraschetta, compagnia teatrale di Arezzo. Ogni sabato e tutte le domeniche, per oltre due mesi, l’auditorium Lanzetta aprirà il sipario su spettacoli e iniziative che valorizzano il teatro popolare come luogo e strumento sociale di aggregazione, risate, formazione e riflessione. Sul palco si passeranno il testimone compagnie teatrali, artisti e personalità provenienti da Napoli, Arezzo, Teramo, Avellino, Bari, Pordenone, Caserta, Roma e Milano. Il Festival, sostenuto dal Comune di Vico del Gargano, col patrocinio della Provincia di Foggia e del Parco del Gargano, è organizzato da ‘Ncvò Cappà ‘Nsciaun, associazione di promozione sociale che quest’anno festeggia 32 anni di attività. Partner della rassegna sono la Pro Loco di Vico del Gargano e la FITA, Federazione Italiana del Teatro e delle Arti.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

polizia foto dietro

Accusa da Taranto: voleva costringere la figlia ad un matrimonio combinato, iracheno arrestato in Svezia Polizia

Carabinieri Auto 4 Imc3

Bari: cadavere in un negozio L'uomo era scomparso da un mese

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione