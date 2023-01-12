Molte persone pensano di cambiare vita, trasferendosi in una nuova città, per ragioni di studio, lavoro o semplicemente private. Verona è una delle città che si affermano per attrattività da parte di fuorisede, che la scelgono per molti motivi, tra cui offrirsi un’occasione in più dal punto di vista lavorativo.

Cercare lavoro a Verona non è, però, molto diverso rispetto ad altre città. È importante conoscerne a fondo le caratteristiche, per comprendere quali occasioni può realmente offrire e in quali ambiti lanciarsi per avere maggiori opportunità di carriera.

Verona è nota a tutti per l’intricata vicenda amorosa tra Romeo e Giulietta raccontata da Shakespeare, e per questo catalizza molti visitatori nel corso dell’anno.

Il turismo, lo spettacolo e la comunicazione, insieme alla ristorazione, sono probabilmente i settori in cui è più facile reperire offerte di lavoro.

Non bisogna dimenticare infatti che a Verona esiste anche la storica Arena, che ogni anno ospita decine di spettacoli e artisti di fama mondiale, tra le strade del Centro Storico vengono organizzati festival e mercatini e si possono visitare interessanti gallerie d’arte e musei.

Prima di trasferirsi a Verona per lavoro, dunque, è opportuno tenere presenti questi aspetti in modo da sapere già quali canali sfruttare per trovare subito una fonte di reddito nel capoluogo veneto.

Al netto delle motivazioni di natura professionale, Verona ha molto da offrire a chi ama abbandonarsi anche ai piaceri della storia e della cultura. Proviamo quindi a passare in rassegna tutte le altre ragioni per cui vale la pena trasferirsi a Verona.

Posizione strategica

Verona ha già molto da offrire ai suoi visitatori, ma i dintorni non sono da meno.

La città veneta, infatti, gode del beneficio di poter raggiungere molti altri luoghi d’Italia degni di nota, dall’affascinante Padova fino alla serenissima Venezia, dalla magia del Lago di Garda fino all’austerità delle

Dolomiti altoatesine.

In poche ore di macchina, quindi, si può completare un itinerario per i propri week-end che abbracciano arte, religione, cultura e natura, senza dimenticare l’enogastronomia.

Università

Verona non è solo ricca di opportunità lavorative e di svago ma ospita anche un polo universitario molto vivace, perfetto per chi desidera concentrarsi nello studio senza le eccessive distrazioni di una metropoli e senza rinunciare alla qualità dei percorsi di studio.

Verona è anche piuttosto accessibile dal punto di vista economico e mette a disposizione ottime soluzioni abitative per chi ha budget limitati come capita spesso agli studenti.

Per sistemarsi in prossimità dell’ateneo, meglio privilegiare le zone di Borgo Trento, Cittadella Valverde e San Zeno.

Costo della vita

Rispetto ad altre città italiane Verona è ancora piuttosto accessibile, anche dal punto di vista immobiliare. I costi sono infatti nella media degli 8 euro al metro quadro per quanto riguarda gli affitti e i 1.500 euro al mq, per quanto riguarda gli acquisti immobiliari.

Verona, inoltre, come accade in molte altre città è ricca di attività commerciali adatte a tutte le tasche e, per le sue dimensioni tutto sommato contenute permette a chiunque desideri di spostarsi a bordo di un due ruote o di un veicolo più green e agile.