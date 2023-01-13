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Festival del tango di Trani: la prima iscrizione è dalle Hawaii Decima edizione la prossima estate

13 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

È appena iniziato il countdown per la decima edizione del Festival Internazionale del Tango di Trani e già arrivano le prime sorprese, inaspettate e meravigliose. Tra le iscrizioni arrivate sul portale spicca la prima richiesta arrivata da molto lontano, si tratta della prenotazione in arrivo dalle Hawaii, un luogo incantato e lontanissimo. Dopo lo straordinario record della scorsa edizione, si scaldano i motori in vista del decimo appuntamento con il ballo argentino che coinvolge migliaia di appassionati in tutto il mondo che si terrà dal 13 al 16 luglio nella splendida cornice della cornice della cattedrale di Trani.

Un’edizione che promette diverse novità partendo da un imprescindibile punto di partenza, i direttori artistici Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero che restano saldamente al timone dell’eccezionale parterre di insegnanti che si arricchisce di nuovi nomi: Lucila Cionci y Joe Corbata Estefy e Gomez y Fernando Rodriguez, due coppie di maestri che partecipano per la prima volta al prestigioso Festival dedicato al maestro Astor Piazzolla, e si aggiungono ai nomi consolidati che anche quest’anno accompagneranno tutti gli appassionati di tango nei quattro giorni di seminari e lezioni. Confermati per l’estate 2023 Vanessa Villalba y Facundo Pinero, Giorgia Rossello e Vito Raffanelli, Valentina Romano e Mariano Palazon, Valentina Guglielmi e Miky Padovano, i maestri che hanno contribuito al prestigio acquisito negli anni dalla kermesse pugliese.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.internationaltranitango.com


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