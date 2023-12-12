La Basilica cattedrale di Santa Maria Assunta, significativo esempio di romanico pugliese, è stata realizzata dal 47enne brick builder sardo Maurizio Lampis con circa 80.000 mattoncini LEGO, in 6 mesi, senza l’aiuto di software o programmi dedicati, avvalendosi semplicemente di foto.

È il quarto monumento nazionale da lui rappresentato dopo La fontana di Trevi, La basilica di Bonaria in Sardegna e Piazza San Marco a Venezia (menzionata sul sito LEGO). Il primo monumento che rappresenta la Puglia è appunto la Cattedrale di Trani.

La regina delle Cattedrali sarà visitabile gratuitamente a Palazzo Beltrani, dopo la presentazione, dal 14 dicembre 2023 fino all’11 gennaio 2024

Al seguente link il video del brick builder sardo

Maurizio Lampis che presenta: La Cattedrale di Trani in mattoncini LEGO:

https://youtu.be/uwyf7tyM5c4?si=4vVusCf74MzpJU7Z