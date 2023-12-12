Di seguito un comunicato diffuso dalla Pro Loco Foggia:
Nella giornata dell’8 dicembre la Sindaca di Foggia, Maria Aida Tatiana Episcono, ha aperto
le festività natalizie con l’accensione dell’Albero di Natale in perfetta solitudine ignorando
totalmente il mondo associazionistico ed in particolare l’associazione Pro Loco della Città di
Foggia.
La Pro Loco di Foggia APS, iscritta come Ente del Terzo Settore, oltre che nell’albo regionale
delle Pro Loco e quello comunale delle associazioni riconosciute (cosa ancora più grave),
dopo 10 anni di attività in cui ha sempre profuso il massimo impegno e la massima
collaborazione con tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo (di
tutti i colori politici) in occasione di eventi e manifestazioni ed in particolare per le festività
natalizie in cui si è contraddistinta per lodevoli iniziative soprattutto a favore dei più piccoli,
è stata totalmente ignorata dalla Sindaca in occasione dell’inizio delle festività
natalizie e nella programmazione del cartellone degli eventi.
“Apprezziamo che si sia dato inizio al clima natalizio che era sopito in città nonostante la
proclamazione da oltre un mese, così come la Pro Loco esprime gratitudine per l’attenzione
al decoro urbano che si sta da subito dimostrando con l’installazione di nuove fioriere per
tutta la città anche se sollecitiamo allo stesso modo una maggiore sensibilità verso l’annoso
problema dei rifiuti che inondano le strade ed i marciapiedi cittadini soprattutto nelle zone
più periferiche”.
La Pro Loco aveva tra l’altro inviato a mezzo Pec alla Sindaca in data 26 novembre (Prot.
Generale N° 125878) la manifestazione di massima disponibilità a collaborare con l’Ente
Comunale per l’organizzazione del cartellone natalizio anche senza alcun contributo
specifico da parte dell’Ente chiedendo un incontro urgente con la Sindaca e sollecitando lo
stesso in data 4 e 6 dicembre senza ricevere alcun riscontro né dal suo ufficio né dal
dirigente dell’ufficio cultura.
È semplicemente vergognoso che la Pro Loco che ha esattamente questo scopo istituzionale
e che in ogni parte d’Italia è interlocutore riconosciuto e partecipe nell’organizzazione
simbiotica con l’Ente Comunale (come avviene anche nei grandi centri tipo Roma Capitale)
a Foggia, una città di 150 mila abitanti, sia totalmente ignorata dalla nuova Sindaca e dagli
uffici da Lei diretti in particolar modo dal suo dirigente alla cultura Marchitelli. Inoltre, la
Pro Loco non ha neanche ricevuto alcuna informativa specifica sul cartellone
varato, venendo così meno l’Ente Comunale ad un preciso rispetto istituzionale e
mettendo la stessa Pro Loco in grave difficoltà nei confronti di cittadini e turisti
che giornalmente si rivolgono ad essa per avere informazioni in merito ad eventi
e manifestazioni.
Lungi da noi dal voler polemizzare, consci anche del problema tecnico legato alla mancata
nomina della Giunta, che sta richiedendo più tempo del previsto, ma ci sia riconosciuto
almeno un legittimo scoramento per quanto avvenuto ed al solo fine di sollecitare la
Pro Loco Città di Foggia APS
E-Mail. prolococittadifoggia@gmail.com
PEC. prolococittadifoggia@pec.it
Cod. Fiscale: 94097360716
PRO LOCO | Città di Foggia APS
Ente Terzo Settore n° rep. 121523
Iscritta Albo delle Pro Loco Regione Puglia – BURP n.21 del 24-02-2022
Sindaca ad un incontro urgente per evitare che si ripetano in futuro tali spiacevoli situazioni
che vanno solo a discapito dei cittadini e della Città di Foggia tutta. Visto che non si
risponde alle pec si è costretti ai comunicati stampa per cercare di avere
l’attenzione della Sindaca.
Noi crediamo ancora che è tutta un’altra storia ma lo dovrà dimostrare in concreto anche
la Sindaca evitando tali situazioni per il futuro non volendo pensare che si voglia sminuire
la storia della Pro Loco di Foggia.
“Sindaca, le chiediamo, ma è davvero tutta un’altra storia? Contiamo nell’amore
che Lei ci mette verso la nostra città”.
(immagine: tratta da Voce di Foggia, non strettamente connessa alla notizia)