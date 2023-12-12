Di seguito un comunicato diffuso dalla Pro Loco Foggia:

Nella giornata dell’8 dicembre la Sindaca di Foggia, Maria Aida Tatiana Episcono, ha aperto

le festività natalizie con l’accensione dell’Albero di Natale in perfetta solitudine ignorando

totalmente il mondo associazionistico ed in particolare l’associazione Pro Loco della Città di

Foggia.

La Pro Loco di Foggia APS, iscritta come Ente del Terzo Settore, oltre che nell’albo regionale

delle Pro Loco e quello comunale delle associazioni riconosciute (cosa ancora più grave),

dopo 10 anni di attività in cui ha sempre profuso il massimo impegno e la massima

collaborazione con tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo (di

tutti i colori politici) in occasione di eventi e manifestazioni ed in particolare per le festività

natalizie in cui si è contraddistinta per lodevoli iniziative soprattutto a favore dei più piccoli,

è stata totalmente ignorata dalla Sindaca in occasione dell’inizio delle festività

natalizie e nella programmazione del cartellone degli eventi.

“Apprezziamo che si sia dato inizio al clima natalizio che era sopito in città nonostante la

proclamazione da oltre un mese, così come la Pro Loco esprime gratitudine per l’attenzione

al decoro urbano che si sta da subito dimostrando con l’installazione di nuove fioriere per

tutta la città anche se sollecitiamo allo stesso modo una maggiore sensibilità verso l’annoso

problema dei rifiuti che inondano le strade ed i marciapiedi cittadini soprattutto nelle zone

più periferiche”.

La Pro Loco aveva tra l’altro inviato a mezzo Pec alla Sindaca in data 26 novembre (Prot.

Generale N° 125878) la manifestazione di massima disponibilità a collaborare con l’Ente

Comunale per l’organizzazione del cartellone natalizio anche senza alcun contributo

specifico da parte dell’Ente chiedendo un incontro urgente con la Sindaca e sollecitando lo

stesso in data 4 e 6 dicembre senza ricevere alcun riscontro né dal suo ufficio né dal

dirigente dell’ufficio cultura.

È semplicemente vergognoso che la Pro Loco che ha esattamente questo scopo istituzionale

e che in ogni parte d’Italia è interlocutore riconosciuto e partecipe nell’organizzazione

simbiotica con l’Ente Comunale (come avviene anche nei grandi centri tipo Roma Capitale)

a Foggia, una città di 150 mila abitanti, sia totalmente ignorata dalla nuova Sindaca e dagli

uffici da Lei diretti in particolar modo dal suo dirigente alla cultura Marchitelli. Inoltre, la

Pro Loco non ha neanche ricevuto alcuna informativa specifica sul cartellone

varato, venendo così meno l’Ente Comunale ad un preciso rispetto istituzionale e

mettendo la stessa Pro Loco in grave difficoltà nei confronti di cittadini e turisti

che giornalmente si rivolgono ad essa per avere informazioni in merito ad eventi

e manifestazioni.

Lungi da noi dal voler polemizzare, consci anche del problema tecnico legato alla mancata

nomina della Giunta, che sta richiedendo più tempo del previsto, ma ci sia riconosciuto

almeno un legittimo scoramento per quanto avvenuto ed al solo fine di sollecitare la

Pro Loco Città di Foggia APS

E-Mail. prolococittadifoggia@gmail.com

PEC. prolococittadifoggia@pec.it

Cod. Fiscale: 94097360716

PRO LOCO | Città di Foggia APS

Ente Terzo Settore n° rep. 121523

Iscritta Albo delle Pro Loco Regione Puglia – BURP n.21 del 24-02-2022

Sindaca ad un incontro urgente per evitare che si ripetano in futuro tali spiacevoli situazioni

che vanno solo a discapito dei cittadini e della Città di Foggia tutta. Visto che non si

risponde alle pec si è costretti ai comunicati stampa per cercare di avere

l’attenzione della Sindaca.

Noi crediamo ancora che è tutta un’altra storia ma lo dovrà dimostrare in concreto anche

la Sindaca evitando tali situazioni per il futuro non volendo pensare che si voglia sminuire

la storia della Pro Loco di Foggia.

“Sindaca, le chiediamo, ma è davvero tutta un’altra storia? Contiamo nell’amore

che Lei ci mette verso la nostra città”.

(immagine: tratta da Voce di Foggia, non strettamente connessa alla notizia)