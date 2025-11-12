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Endocrinologi: premio per il responsabile di reparto del “Santissima Annunziata” Comunicazione Asl Taranto

12 Novembre 2025
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Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto:

In occasione del 24° Congresso Nazionale AME (Associazione Medici Endocrinologi), il dottor Nicola Argese, in servizio presso l’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ha ricevuto il Premio “Miglior Referente Regionale dell’Anno 2025”.

L’AME, con i suoi oltre 2900 iscritti, è la principale associazione italiana di medici endocrinologi: il dottor Nicola Argese ne è referente per Puglia e Basilicata dal 2022.

#endocrinologia #asltarantocomunica


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