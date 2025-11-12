rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Carmela, 105 anni: festa ad Orsara di Puglia Ieri il compleanno

12 Novembre 2025
Screenshot

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia:

Martedì 11 novembre 2025, Carmela Zullo ha compiuto 105 anni. Nata l’11 novembre 1920, oggi Nonna Carmela è una delle 10 persone più longeve d’Italia, la più longeva di Orsara di Puglia. La sua è la storia di una donna che ha lavorato per tutta la vita. Ai sacrifici e all’impegno sul lavoro, ha aggiunto le fatiche, la sofferenza e le gioie che derivano dall’essere fulcro e motore di una grande famiglia. Terza di tre figli, Carmela è nata dal matrimonio tra suo padre Lorenzo Zullo e sua madre Felice Lalla. Fin da ragazzina, ha lavorato in campagna assieme ai componenti della sua famiglia d’origine. Nel 1938 arriva il matrimonio con Vito Di Biccari e Carmela inizia a lavorare come fornaia. Un mestiere durissimo che lei svolge fino al 1969, anche negli anni in cui diventa mamma e deve far crescere i suoi tre bambini: Biasina, Angelo e Peppino. Per tantissimo tempo, continua a curarsi dei propri figli e, contemporaneamente, a portare avanti il proprio lavoro. E continua a farlo anche dopo il 1969, anno in cui assieme al marito si trasferisce negli Stati Uniti. In America, dove assieme al marito lavora in una ditta di elettrodomestici, ci resta fino al 1980. Tornata a Orsara, ricomincia a lavorare come contadina e lo fa fino all’età di 85 anni. Carmela era bambina quando l’Italia visse gli anni difficili che seguirono alla “Grande guerra”. Quando scoppiò il secondo conflitto mondiale, invece, si era sposata da pochissimo. Ha visto susseguirsi al Quirinale tutti i presidenti della Repubblica eletti dal 1946 ad oggi. Quando la nazionale italiana di calcio vinse il suo primo Mondiale aveva 14 anni. Quando nacque, Orsara di Puglia apparteneva dal punto di vista amministrativo alla provincia di Avellino, prima di passare nel 1927 alla provincia di Foggia. Nel 1969, quando la signora Carmela emigrò negli USA, il presidente degli Stati Uniti in carica era Richard Nixon. In America, dove restò fino al 1980, la signora Carmela vide esplodere le proteste pacifiste contro la sanguinosa guerra del Vietnam e riuscì ad assistere alle elezioni alla Casa Bianca prima di Gerald Ford poi di Jimmy Carter. Ieri, martedì 11 novembre, il sindaco Mario Simonelli è andata a trovarla per portarle gli auguri di tutta la comunità. “Carmela Zullo è una grande donna, umile, forte, coraggiosa, capace di andare oltreoceano in mezzo ai grattacieli e poi di tornare a Orsara a fare la contadina. Ha sempre lavorato ed è riuscita ad affrontare i problemi e i cambiamenti con volontà e spirito di adattamento. Tutto il paese le vuole bene ed è orgoglioso di lei”, ha dichiarato Mario Simonelli.

I nostri auguri alla signora Carmela. 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

l100750213320 tml668590913281 237126309077 1750089592398511

Gita scolastica ad Ostuni, vodka nella borraccia: sedicenne marchigiana in coma etilico

CAMPI GRANO GRAVINA POGGIORSINI FOTO SANGERARDI

Le risorse possibili per un anno sono già state consumate tutte in Italia: oggi overshoot day. Coldiretti Puglia: sprechi e consumo di suolo È trascorso solo un terzo del 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione