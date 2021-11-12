Aveva fatto le Olimpiadi di Monaco, nel 1972. Come atleta: canottaggio, naturalmente.

Aveva fatto il telecronista del tennis, ha soprattutto reso epico il racconto del canottaggio alle Olimpiadi ed ai mondiali con le telecronache delle imprese dei fratelli Abbagnale e di Peppiniello Di Capua.

Era stato inviato di punta per la domenica sportiva per il calcio italiano ed internazionale.

Poi l’approdo all’intrattenimento con Domenica In.

Giampiero Galeazzi, 75 anni, romano, tifoso della Lazio, è morto oggi dopo un lungo periodo di malattia.