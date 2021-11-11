rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Cashback Teatri di Bari, oggi presentazione In collaborazione con myWorld

12 Novembre 2021
IMG 20180903 WA0009

Di seguito la comunicazione di Teatri di Bari:

Venerdì 12 novembre, alle ore 10.30

Presentazione iniziativa cashback Teatri di Bari in partnership con myWorld

Libreria Feltrinelli Bari – Via Melo da Bari, 119, Bari

All’incontro interverranno:

Aldo Patruno – Direttore Dipartimento Turismo, Economia Della Cultura e Valorizzazione Del Territorio Regione Puglia

Maddalena Tulanti – Componente Cda Teatro Pubblico Pugliese

Mariella Pappalepore – Presidente Teatri di Bari

Vincenzo Cipriano – Direttore Teatri di Bari

Edoardo Moretti – Regional Director Italia e Francia myWorld

Federico Compagni – Responsabile Comunicazione myWorld


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: l’indagine per l’omicidio del 62enne ucciso per errore. Criminalità, il ministro in Puglia nei prossimi giorni Preoccupa l'escalation

FOTO BENZINA(1)

Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione