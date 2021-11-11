Di seguito la comunicazione di Teatri di Bari:
Venerdì 12 novembre, alle ore 10.30
Presentazione iniziativa cashback Teatri di Bari in partnership con myWorld
Libreria Feltrinelli Bari – Via Melo da Bari, 119, Bari
All’incontro interverranno:
Aldo Patruno – Direttore Dipartimento Turismo, Economia Della Cultura e Valorizzazione Del Territorio Regione Puglia
Maddalena Tulanti – Componente Cda Teatro Pubblico Pugliese
Mariella Pappalepore – Presidente Teatri di Bari
Vincenzo Cipriano – Direttore Teatri di Bari
Edoardo Moretti – Regional Director Italia e Francia myWorld
Federico Compagni – Responsabile Comunicazione myWorld