Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per 24 ore. Si prevedono “venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio, secondo lo schema in home page, fonte protezione civile della Puglia. Si prevedono inoltre “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema di seguito, fonte protezione civile della Puglia.