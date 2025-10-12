Ieri erano in trasferta, per il campionato di serie C girone C. Casertana vittoriosa per 3-0 con l’Az Picierno, successo anche per il Catania a Giugliano: 2-0. Finite le partite, ci tifosi delle due squadre in trasferta hanno ripreso la strada di casa. L’autostrada, meglio. La A2 del Mediterraneo, che ha pure un nome bellissimo e che ieri nel tardo pomeriggio è stata teatro di follia e delinquenza. Nel salernitano, quasi all’altezza di uno svincolo, gruppi di tifosi casertani ed etnei si sono picchiati, violentemente, e per farlo hanno messo a soqquadro la sede autostradale (immagine tratta da video amatoriale). Una vergogna:, la fila di auto, in attesa che la reciproca aggressione finisse.

Calcio: in serie C girone C si giocano oggi, fra le altre partite, Monopoli-Salernitana (ore 12,30); Casarano-Audace Cerignola (ore 14,30); Benevento-Team Altamura (ore 17,30).

Serie D girone H, il programma odierno: Francavilla in Sinni-Gravina in Puglia, Pompei-Paganese, Sarnese-Real Normanna, Virtus Francavilla Fontana-Fasano (ore 15); Acerrana-Heraclea, Barletta-Ferrandina, Manfredonia-Martina, Nardò-Afragolese (ore 15,30); Fidelis Andria-Nola (ore 16).

Eccellenza pugliese: Atletico Racale-Soccer Massafra, Bitonto-Galatina, Gallipoli-Bisceglie, Nuova Spinazzola-Atletico Acquaviva, Taranto-Ugento, Taurisano-Foggia Incedit, Unione calcio-Toma Maglie (ore 15,30); Virtus Mola-Brilla Campi (ore 16,30); Brindisi-Canosa (ore 19); Polimnia-Novoli (ore 20).