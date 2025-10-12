Se i comuni e i capoluoghi di provincia destano allarme, le grandi metropoli completano un quadro nazionale devastante. Oltre 30 miliardi di euro: è questa la cifra astronomica che le dieci principali città italiane hanno “bruciato” nel gioco d’azzardo durante il 2024, tra canali fisici e digitali. Un fiume di denaro che equivale a più di 3.500 euro per ogni adulto residente nelle metropoli del Paese.

Il pattern geografico si conferma anche nelle grandi città: il Sud domina la classifica del rischio. Catania, Palermo e Napoli occupano saldamente il podio delle grandi città con maggior spesa pro-capite, con cifre che sfiorano i 4.800 euro annui per persona.

Milano e Roma, pur con volumi pro-capite più contenuti, generano i numeri assoluti più impressionanti: la Capitale registra perdite superiori al miliardo di euro, mentre Milano supera i 600 milioni.

Infine città come Genova (+18%) e Bologna (+16%) mostrano crescite a due cifre, mentre anche i capoluoghi tradizionalmente più prudenti non riescono a frenare l’ondata digitale.