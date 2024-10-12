Di seguito il link all’articolo di Brindisi report che ha descritto l’accaduto ed ha avuto la testimonianza del padre del bambino:
https://www.brindisireport.it/cronaca/rapisce-bambino-sotto-occhi-sorella-bloccato-polizia-arrestato-brindisi.html
Di seguito il link all’articolo di Brindisi report che ha descritto l’accaduto ed ha avuto la testimonianza del padre del bambino:
https://www.brindisireport.it/cronaca/rapisce-bambino-sotto-occhi-sorella-bloccato-polizia-arrestato-brindisi.html
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