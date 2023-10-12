Scrive Lucio Lonoce, consigliere comunale di Taranto e consigliere di amministrazione di Acquedotto pugliese:

Sono iniziati i lavori di Acquedotto Pugliese per la realizzazione della nuova rete fognaria riguardante il complesso di case popolari dell’agenzia Arca Jonica fra via della Liberazione e via G. Cannata, nel quartiere Paolo VI di Taranto.

La durata degli interventi stimata è di 4/6 mesi.

La nuova rete avrà un estensione di circa 1km ed andrà pertanto a risolvere il problema dei periodici sversamenti in strada causati dall’attuale rete privata.

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Di seguito un comunicato diffuso da Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia:

Dopo anni di lotte, i cittadini del plesso “Leone” del quartiere PAOLO VI a Taranto hanno la certezza che la nuova rete fognaria è in corso di realizzazione.

Alla base del risultato, c’è l’impegno del Comitato Circoscrizionale di Quartiere Taranto e del SUNIA.

Il cammino verso questa importante realizzazione è stato lungo e faticoso, iniziato anni prima, nei quali i cittadini hanno lottato strenuamente “contagiandomi” e facendomi innamorare della giusta lotta per la dignità di centinaia di famiglie.

In questa battaglia per la civiltà, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha sempre seguito “a distanza” ma costantemente informato dal sottoscritto, l’iter amministrativo.

Più volte siamo stati nei vari uffici per sollecitare la soluzione del problema e per questo Comune, Arca Jonica e AQP, hanno visto più volte la presenza di delegazioni di famiglie residenti accompagnate dal sottoscritto.

Come asserito più volte nelle riunioni con tante famiglie al quartiere Paolo VI, la nuova conduttura fognaria rappresenta molto più di un sistema di depurazione delle acque, è un simbolo di unità e resilienza all’interno della comunità e dimostra che quando i cittadini si uniscono e lottano per un obiettivo comune, possono superare ostacoli significativi.

Un sentito ringraziamento per gli attestati di stima ricevuti in questi giorni da tanti amici del plesso “Leone” del quartiere Paolo VI.