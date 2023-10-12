Di seguito un comunicato diffuso da BookingGinosa:

Un nuovo capitolo si apre nel mondo della promozione turistica con l’avvio del progetto “Ginosa Risplende”, un’iniziativa che promette di portare un’ondata di rinnovamento e valorizzazione nel settore turistico e culturale italiano. La mente creativa dietro a questa lodevole iniziativa è la giornalista Patrizia Angelini, Presidente di IWW- Italia in the World, che ha saputo tessere una rete di collaborazioni e partnership di rilievo per dare vita a un progetto ambizioso e poliedrico.

Un Network di Partner Impegnativi

La realizzazione di “Ginosa Risplende” è stata possibile grazie al sostegno e alla collaborazione di un ampio spettro di partner, tra cui:

RAI, RAI CINEMA, RAI PER L’ESTERO: che rappresentano il cuore pulsante dell’informazione e dell’entertainment italiano;

MINISTERO CULTURA e MINISTERO TURISMO – ENIT: pilastri governativi che sostengono e promuovono la cultura e il turismo a livello nazionale e internazionale;

SIULP, MIN. INTERNO POLIZIA DI STATO, FORZE ARMATE: garanti della sicurezza e dell’ordine pubblico;

UNIVERSITÀ, POLITECNICO MILANO: istituzioni accademiche di eccellenza che contribuiranno con ricerca e innovazione;

CAMERA DELLA MODA, CONFINDUSTRIA: enti che rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo della moda e dell’industria;

REGIONE PUGLIA, COMUNE DI GINOSA, PUGLIA TURISMO: enti locali che sostengono e promuovono il territorio e le sue bellezze;

BOOKINGGINOSA APS: associazione albergatori che promuove attivamente il turismo nel territorio.

Un Calendario Ricco di Iniziative

“Ginosa Risplende” si articolerà attraverso una serie di attività ed eventi, come la partecipazione a fiere, congressi, press tour e progetti di light design, culminando nel 2025/2026 con la serata di gàla e premiazione del Festival del Docufilm italiani nel mondo “ITALIA IN THE WORLD,” un evento dedicato alla moda e al turismo che avrà luogo nello scenario suggestivo della Gravina di Ginosa.

Un Inizio Promettente: La Candidatura a “BUONE PRATICHE UNESCO”

Il progetto fa il suo debutto con la partecipazione al congresso “Turismo – Archeologia – salute: UNESCO CANDIDA tats©”, che si terrà alla Borsa del turismo archeologico a Paestum il 3 novembre 2023. Un evento significativo durante il quale Ginosa è stata candidata a “BUONE PRATICHE UNESCO”, sottolineando l’impegno e la dedizione messi nel creare pratiche turistiche e culturali innovative e di qualità.

Conclusione

“Ginosa Risplende” non è solo un progetto, ma un simbolo di resilienza, innovazione e ripartenza. Attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione di un turismo sostenibile, l’iniziativa si pone come faro luminoso nel panorama turistico e culturale internazionale, guidando il settore verso un futuro radiante e prospero.