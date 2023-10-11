Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Il Comune di Martina si è aggiudicato un finanziamento di 8.028 euro per l’acquisto e

l’installazione di giochi inclusivi per bambini con disabilità.

È stata accolta dalla Regione Puglia la domanda presentata a novembre dello scorso anno di

partecipazione al bando regionale di finanziamento per l’adeguamento dei parchi gioco comunali

alle esigenze dei bambini.

Gli uffici del settore parchi pubblici del Comune collocheranno le strutture ludiche in un’unica area

in ottemperanza a quanto stabilito dai criteri del bando.

“L’installazione delle strutture ludiche inclusive consentirà a tutti i bambini con disabilità di

usufruirne e quindi di godere pienamente del diritto al gioco. L’auspicio è che tutti i cittadini,

grandi e piccoli, abbiano rispetto dei nuovi giochi, evitando di danneggiare il patrimonio pubblico

e di privare i bambini della possibilità di giocare e di divertirsi”. E’ il commento dell’Assessore ai

Parchi e al Verde Pubblico Vincenzo Angelini.