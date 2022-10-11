Di seguito il comunicato:



Sino al 19 ottobre, il progetto “Cantieri di dinamismo sociale” punta i riflettori sull’importanza di un utilizzo corretto dei social media e sulla costruzione dei loro contenuti.

E lo fa attraverso un laboratorio gratuito per ragazzi di età compresa tra i 13 e i 18 anni. Finanziato dalla Regione Puglia con l’avviso 2/2017 “Cantieri innovativi di antimafia sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”, il progetto nel suo insieme mira ad inculcare nei giovani l’adozione di comportamenti ispirati al rispetto della convivenza civile e della legalità.

E tale rispetto passa anche attraverso un uso consapevole e intelligente dei social, per evitare di finire nei rischi della “rete”. La tecnologia è portatrice di progresso, accorcia le distanze e annulla le differenze, ma è anche il mezzo per garantirsi l’anonimato. Di qui, l’importanza di organizzare un laboratorio mirato, che educhi prima alla conoscenza e, poi, ad un uso appropriato della rete, imparando anche a costruirne contenuti condivisibili e non fuorvianti.

Venticinque ore di formazione, suddivise in due moduli. Il primo ha una connotazione prevalentemente teorica, volta a far apprendere ai partecipanti le logiche di funzionamento dei principali social media: Facebook, Instagram e Tik Tok. L’intento è anche quello di far conoscere i principali strumenti di creazione di contenuti creativi, grafiche e video.

Nel pomeriggio di oggi si parte analizzando i fondamenti di social media marketing, per poi proseguire con l’analisi di grafica digitale (domani 12 ottobre), di elementi di video making (il 13), definendo obiettivi, pubblico e piano editoriale (il 17 ottobre).

Nel corso del secondo modulo, invece, si svolgerà un project work volto allo sviluppo di un piano editoriale su brief di un ipotetico cliente: saranno realizzati i contenuti di un calendario editoriale (18 e 19 ottobre). Il laboratorio si terrà dalle 14,30 sino alle 18,30 (durando un’ora in più il 19 ottobre), nei locali della Biblioteca comunale.

A tenere le lezioni sarà Graziana Sergio, classe 1990, pugliese di origini. Vive e lavora in Emilia Romagna dove, da quasi cinque anni, svolge la professione di social media manager. In sostanza, traduce gli obiettivi aziendali dei suoi clienti in contenuti utili per dialogare con il proprio pubblico target. Come ci è arrivata? Studiando materie che spaziano dall’economia al marketing digitale alla comunicazione aziendale, “non senza guardare ai colleghi più bravi”, come lei stessa afferma.