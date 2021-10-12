Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 12 ottobre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 25
Provincia di Bat: 10
Provincia di Brindisi: 8
Provincia di Foggia: 24
Provincia di Lecce: 23
Provincia di Taranto: 28
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: -1
2.312
Persone attualmente positive
135
Persone ricoverate in area non critica
20
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.961
Provincia di Bat: 28.249
Provincia di Brindisi: 21.398
Provincia di Foggia: 47.532
Provincia di Lecce: 31.380
Provincia di Taranto: 40.961
Residenti fuori regione: 992
Provincia in definizione: 479