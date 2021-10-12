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Puglia: 269952 positivi a test corona virus, incremento di 118 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

12 Ottobre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 12 ottobre 2021

118

Nuovi casi

12.299

Test giornalieri

7

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 25
Provincia di Bat: 10
Provincia di Brindisi: 8
Provincia di Foggia: 24
Provincia di Lecce: 23
Provincia di Taranto: 28
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: -1
2.312

Persone attualmente positive

135

Persone ricoverate in area non critica

20

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

269.952

Casi totali

3.824.701

Test eseguiti

260.830

Persone guarite

6.810

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.961
Provincia di Bat: 28.249
Provincia di Brindisi: 21.398
Provincia di Foggia: 47.532
Provincia di Lecce: 31.380
Provincia di Taranto: 40.961
Residenti fuori regione: 992
Provincia in definizione: 479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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