Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Due serate dedicate alle eccellenze pugliesi e al loro legame con il territorio, tra vino e cibo sostenibile a km 0, animeranno il Monastero di Colonna a Trani per la quinta edizione della Notte delle Lanterne. L’appuntamento enogastronomico più atteso dell’estate torna domani, 12 settembre, e sabato 13, trasformando i sapori del Sud Italia in esperienza collettiva sotto la luce poetica delle lanterne.

L’evento, presentato oggi in conferenza stampa e promosso dall’Associazione Culturale Forme con il sostegno economico della Città di Trani, è diventato ormai un appuntamento atteso, capace di unire enogastronomia, cultura, turismo e inclusione sociale.

«Abbiamo voluto fortemente riproporre anche quest’anno questa iniziativa – spiega Elena Brulli, presidente dell’ Associazione Culturale Forme – perché crediamo nel valore di una rete che unisca istituzioni, aziende e cittadini nella narrazione e valorizzazione della nostra regione ».

Il vino sarà il cuore della manifestazione, simbolo storico ed economico della Puglia e motore di percorsi che uniscono tradizione e innovazione. Cinque degustazioni porteranno in calice le migliori etichette delle cantine pugliesi, arricchite dalla presenza di alcune realtà lucane, accompagnate da piatti iconici che raccontano l’identità del territorio: spaghetti all‘assassina, caciocavallo impiccato, prodotti caseari e uva che renderanno unico il percorso sensoriale.

«La Notte delle Lanterne – afferma il Sindaco Amedeo Bottaro – è capace di coniugare suggestione, cultura ed eccellenze enogastronomiche, e valorizzare i vini pugliesi e i prodotti a chilometro zero significa sostenere la nostra economia e promuovere un modello di sviluppo sostenibile e autentico. Ringrazio l’Associazione Forme per l’impegno costante e tutti i partner che hanno reso possibile questa iniziativa».

Oltre al gusto, l’evento guarda anche all’inclusione: grazie al supporto di Fabrizio Ferrante, saranno coinvolti i ragazzi del progetto Trani Autism Friendly con laboratori ed attività di accoglienza, per promuovere un modello di evento accessibile a tutti.

Il programma



Venerdì 12 settembre, alle ore 19.30, si apriranno gli stand enogastronomici e prenderanno il via le attività inclusive, accompagnate dalla musica dal vivo dei Misga, duo formato da Michele e Marco Sgaramella.

Sabato 13 settembre, alle ore 19.30 la serata proporrà percorsi di degustazione, intrattenimento e musica con Jonathan e i Gatti di Via Bramante, per poi concludersi con le premiazioni dedicate al miglior prodotto di qualità, al food più apprezzato e all’attività di settore più attiva, con i vincitori omaggiati da un’opera dell’ artista Antonello Defacendis.

Non mancherà il momento più suggestivo: il lancio collettivo delle lanterne, simbolo di speranza e rinascita.

Le collaborazioni

Questa edizione 2025 coinvolge circa venti realtà vitivinicole e agroalimentari – tra cui

azienda agricola Strappete, Cantina Sociale di Luca Gentile, Spagnoletti Zeuli, Terre Divinae srl, Chaperon, Selezione Acquario di Cristoforo Pastore s.a.s., Agri Girardi, Rivera, Terre di Maria, Vigna Li Ponti, Maria Faretra, Cantina Sociale la Disfida, Stacco srl, il Consorzio Focaccia Barese e caseificio Lombardi – oltre a enti e associazioni come l’Istituto Alberghiero di Trani, Movimento Turismo del Vino Puglia, AIS Puglia e Slow Food Puglia.

La manifestazione ha il patrocinio della Regione Puglia, dell’Assessorato alle Politiche Agroalimentari della Regione Puglia e la collaborazione di Palazzo delle Arti Beltrani.

Biglietti

Il ticket (20 euro) comprende:

5 degustazioni di vino

2 degustazioni food a scelta

intrattenimento musicale

I biglietti sono acquistabili online su TicketTailor.

Due notti di fine estate da vivere a Trani, in uno degli scenari più affascinanti del Sud Italia, tra convivialità, sapori autentici e la magia delle lanterne.