Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità dalle 13 odierne per trentacinque ore, fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore: si prevedono “venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, con mareggiate sulle coste esposte.” Rischio: codice giallo per l’intera regione.