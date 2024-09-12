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6 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta per temporali, vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

12 Settembre 2024
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità dalle 13 odierne per trentacinque ore, fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore: si prevedono “venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, con mareggiate sulle coste esposte.” Rischio: codice giallo per l’intera regione.

 

 

 

 


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