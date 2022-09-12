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Mattarella riceve oggi i campioni del mondo della nazionale che parla pugliese Volley maschile, ieri trionfo in Polonia: l'allenatore è di Squinzano, il presidente federale di Alberobello

12 Settembre 2022
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Alle 12,45 il presidente della Repubblica riceve in Quirinale la nazionale di pallavolo maschile che nella notte è rientrata in Italia. Ieri sera a Katowice battuta in finale proprio la Polonia che ospitava la rassegna iridata, la coppa è dell’Italia dopo 24 anni.

Miglior giocatore della manifestazione il capitano azzurro Simone Giannelli, mezzo sestetto ideale del campionato è italiano. Quella dell’Italia era la nazionale con la media età più bassa: in un anno, campioni d’Europa e campioni del mondo.

Un successo che ha in Ferdinando De Giorgi, 61enne di Squinzano, l’artefice tecnico. L’allenatore salentino fu tra i pallavolisti campioni 24 anni fa. Il presidente della Fipav, federazione italiana pallavolo, è Giuseppe Manfredi, di Alberobello. Un trionfo mondiale in cui dunque la Puglia ha svolto un ruolo fondamentale.

(immagine: tratta da trasmissione diretta tv)


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