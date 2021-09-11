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5 Maggio 2026
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Terremoto in Albania, alla distanza minore dalla Puglia Costa adriatica meridionale: magnitudo 3,9 registrata a tarda sera

12 Settembre 2021
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Alle 22,49 la scossa. Magnitudo 3,9 con epicentro nella costa adriatica meridionale dell’Albania. Zona di minore distanza dalla Puglia.

(immagine: fonte protezione civile della Puglia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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