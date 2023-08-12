Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Partita domenica 23 luglio, la terza edizione della staffetta dell’inclusione, che in 21 giorni si è snodata lungo tutta la penisola, dal Santuario di La Verna a Rimini, per concludersi a Santa Maria di Leuca, è arrivata già da qualche giorno in territorio di Puglia.

Dopo aver percorso metà delle tappe previste, che hanno attraversato la Toscana, l’Emilia Romagna, le Marche, l’Abruzzo, dal primo agosto InSuperAbile la staffetta dell’inclusione è in territorio pugliese, dove ha già toccato le città di Torre Mileto, Manfredonia, Molfetta, Monopoli, Brindisi, Torchiarolo, Lecce, Martano, Otranto e Vignacastrisi l’11, per concludere l’impegnativa “cavalcata” il 12 agosto a Santa Maria di Leuca.

Lungo tutto il percorso, a volte anche inaspettatamente impervio, gli “speciali protagonisti” di questa esaltante avventura sono stati supportati e accolti dai sindaci e dai rappresentanti delle amministrazioni locali, sostenuti dai mezzi di informazione, coccolati dall’ospitalità generosa della “gente di Puglia”.

“Attraverso eventi come la Staffetta dell’inclusione InSuperAbile, a cui stanno partecipando ragazzi con varie disabilità, cognitive e motorie, si punta a diffondere un messaggio di inclusione, indipendenza e fiducia in se stessi che si traduce in opportunità per tutti. Sono orgogliosa – ha affermato Rosa Barone, assessora al Welfare della Regione Puglia – che la nostra regione possa accogliere manifestazioni come questa, con la convinzione che non esista sviluppo per le nostre comunità senza equità. Proprio questo è il concetto alla base di ogni nostra misura affinché nessuno possa restare ai margini. A questo siamo chiamati per dovere morale ancor prima che istituzionale. Con il V Piano Regionale delle Politiche Sociali abbiamo individuato tra le 7 aree strategiche di attenzione e intervento la disabilità in tutte le sue sfaccettature, con una nuova pianificazione delle politiche per la disabilità che per noi rappresenta un tema centrale e che tiene conto delle nuove fragilità e necessità palesate nell’era post pandemica”.

“È motivo di orgoglio – ha continuato il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese – che la marcia ‘InSuperAbile’ si concluda in Puglia attraversando fino al capo di Leuca una regione che ha fatto diventare lo sport l’attività comunitaria dell’inclusione e dell’integrazione, come dimostrano, fra le altre, le azioni ispirate a integrazione, inclusione sociale e parità di accesso alla pratica sportiva appena approvate nel Programma Operativo 2023-2024 dello Sport, i 250 mila euro con cui confermiamo il finanziamento di un programma popolare come ‘Scuola, sport e disabilità’ e i 400 mila euro stanziati per consentire agli atleti paralimpici di acquistare attrezzature sportive”

I protagonisti – Nato nel 2020 da un’idea del dott. Gabriele Rosa, presidente di Associazione Lamu e ASD Rosa Running Team, il progetto è stato organizzato in collaborazione con altre due associazioni bresciane: Se Vuoi Puoi e Pedalabile.

Il progetto si rivolge principalmente a persone con patologie o disabilità fisiche o cognitive ma anche a persone in salute, di qualsiasi età. Anche quest’anno, infatti, ad accompagnare i camminatori ed i ciclisti ci saranno partecipanti esterni e volontari che avendo sposato la mission del progetto, hanno deciso di unirsi al gruppo.

Le parole di Gabriele Rosa – “L’inclusione sociale ha l’obiettivo di eliminare qualunque forma di discriminazione all’interno di una società, ma sempre nel rispetto della diversità. Per divulgare questo importante concetto e diritto il progetto InSuperAbile utilizza il cammino quale metafora della vita e della società. In gruppo per sostenersi l’un l’altro, ognuno differente ed unico, con le proprie difficoltà dettate a volte dalle patologie, altre dalla disabilità, dall’età, dal proprio vissuto, ma tutti assolutamente accolti perché parte di un tutto. Il cammino ha un potere inclusivo straordinario.”

InSuperAbile 2023: 1.000 km di inclusione.

3 tratte su cui si alterneranno le associazioni partecipanti, 22 tappe per un percorso indimenticabile:

GRUPPO 1: 23 – 27 Luglio 2023, La Verna > Rimini

I protagonisti: Se Vuoi Puoi, Cooperativa Sociale Lavorare Insieme, Cooperativa San Martino

Day 1: 23 Luglio 2023 – La Verna > Balze – Km 25

Day 2: 24 Luglio 2023 – Balze > Sant’Agata Feltria – Km 22

Day 3: 25 Luglio 2023 – Sant’Agata Feltria > San Leo – Km 21

Day 4: 26 Luglio 2023 – San Leo > Villa Verrucchio – Km 23

Day 5: 27 Luglio 2023 – Villa Verrucchio > Rimini – Km 22

GRUPPO 2: 28 Luglio 2023 – 05 Agosto 2023, Rimini > Brindisi

I protagonisti: Se Vuoi Puoi, Pedalabile, AOLE, AIMFT

Day 7: 28 Luglio 2023 – Rimini > Senigallia – Km 72

Day 8: 29 Luglio 2023 – Senigallia > Civitanova M. – Km 70

Day 9: 30 Luglio 2023 – Civitanova M. > Roseto d. Abru – Km 79

Day 10: 31 Luglio 2023 – Roseto d. Abru > Vasto – km 95

Day 11: 01 Agosto 2023 – Vasto > Torre Mileto – Km 86

Day 12: 02 Agosto 2023 – Torre Mileto > Manfredonia – Km 80

Day 13: 03 Agosto 2023 – Manfredonia > Molfetta – Km 91

Day 14: 04 Agosto 2023 – Molfetta > Monopoli – Km 71

Day 15: 05 Agosto 2023 – Monopoli > Brindisi – Km 73

GRUPPO 3: 06 – 12 Agosto 2023, Brindisi > Santa Maria di Leuca

I protagonisti: Se Vuoi Puoi, AIMFT

Day 16: 06 Agosto 2023 – Brindisi > Torchiarolo – Km 25

Day 17: 07 Agosto 2023 – Torchiarolo > Lecce – Km 23

Day 18: 08 Agosto 2023 – Lecce > Martano – Km 31

Day 19: 09 Agosto 2023 – Martano > Otranto – km 31

Day 20: 10 Agosto 2023 – Otranto > Vignacastrisi – km 24

Day 21: 11 Agosto 2023 – Vignacastrisi > Tricase – Km 15

Day 22: 12 Agosto 2023 – Tricase > Santa Maria di Leuca – km 18