Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Simona Frascaria, 20 anni, di San Nicandro Garganico (FG) è prefinalista nazionale per l’edizione 2022 con il titolo di “Miss Miluna Puglia” per Miss Italia Puglia. Questo il verdetto della quarta Finale Regionale di Miss Italia Miluna Puglia, svoltasi martedì 9 Agosto a Ordona (FG) in piazza Aldo Moro per nominare la quarta Miss prefinalista nazionale del concorso più blasonato del mondo, giunto alla sua 83^ edizione.

Simona Frascaria ha ricevuto in regalo un bellissimo gioiello Miluna, oltre ad aver indossato la corona da reginetta posta sul suo capo dalla sindaca Adalgisa La Torre che ha presieduto la giuria composta anche da Silvio Pasciuti (assessore all’Ambiente e Urbanistica), Gerardo Antonio Fede (imprenditore), Michele Cericola (imprenditore) e Luca Ficuciello (responsabile provinciale Codacons).

A presentare le ventinove Miss in gara Christian Binetti, tra le altre cose presentatore del programma Palcoscenico Miss Italia Puglia, in onda su Teleregione, che da sempre vicino a tematiche sociali porta sul palco un apprezzatissimo monologo contro la violenza sulle donne.

La serata è stata allietata dalla portentosa voce del tenore Luigi Cutrone, da Mariluna Re,

frizzante ballerina sosia di Heather Parisi, e dalle esilaranti incursioni comiche di Emanuele Tartanone attore comico del Mudù.

L’evento è stato organizzato dall’esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi col patrocinio del

Comune di Ordona, la cittadina degli scavi archeologici ai piedi dei Monti Dauni, che fra i comuni dei Cinque Reali Siti è certamente quello più ricco di storia.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione: LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) sez. Bat pres. Michele Ciniero; Roma Immobiliare di Francesco Minervini; Decaro Caffè; Oroverde; Lombardi Group; Herdonia Agricola; Lomaestro e figli; Ardito; Serra Herdonia; Antonio Valvano; Cericola; Lasignora Francesco.