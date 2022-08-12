Di seguito un comunicato diffuso dalla lega nazionale dilettanti:
Il Dipartimento Interregionale ha reso noto il regolamento e il calendario della Coppa Italia Serie D 2022/2023. La 22ª edizione prenderà il via alle ore 16 domenica 21 agosto con le 37 sfide ad eliminazione diretta e un triangolare del turno preliminare per proseguire con il primo turno organizzato in gare uniche in programma domenica 28 agosto. Al turno preliminare è, allo stato, ammessa con riserva il Giarre, in virtù del Decreto del Tar Lazio n.09540 dello scorso 9 agosto, salvo ogni ulteriore e successivo provvedimento in relazione al contenzioso giurisdizionale.
Al preliminare partecipano le 36 società neopromosse, le 7 retrocesse dalla Lega Pro, i 15 club vincenti i Play Out 2021/2022 e salve con un distacco superiore agli 8 punti, le 17 società classificate al termine della scorsa stagione dal 12^ all’11^ posto per i gironi a 18 sodalizi, dal 14^ al 13^ per quelli a 20 squadre, ed il Catania ammesso in sovrannumero. Il Cartigliano è stato ammesso direttamente al 1^ turno per la miglior posizione nella classifica della Coppa Disciplina.
Al 1^ turno, composto da 64 gare ad eliminazione diretta, partecipano le 38 società vincenti il preliminare ed i 90 club aventi diritto.
Variata di poco la formula della competizione con l’introduzione di un triangolare nel preliminare. Confermato il format delle gare uniche per tutti gli altri turni della Coppa Italia. In tutti i casi saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale.
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Abbinamenti Turno Preliminare – domenica 21 agosto – ore 16.00
Gara 1 Portogruaro-Torviscosa
Gara 2 Levico Terme-Virtus Bolzano
Gara 3 Villafranca-Chievo Sona
Gara 4 Este-Montecchio Maggiore
Gara 5 Legnano-Lumezzane
Gara 6 Fanfulla-Sant’Angelo
Gara 7 Ponte San Pietro-Villa Valle
Gara 8 Giana Erminio-Stresa
Gara 9 Real Calepina-Varesina
Gara 10 Seregno-Castanese
Gara 11 Pinerolo-Chisola
Gara 12 Fossano-Pontdonnaz
Gara 13 Ligorna-Asti
Gara 14 Fezzanese-Tau Altopascio
Gara 15 Riccione-Corticella
Gara 16 Bagnolese-Salsomaggiore
Gara 17 Pistoiese-Mobilieri Ponsacco
Gara 18 Real Forte Querceta-Ghiviborgo
Gara 19 Scandicci-Terranuova Traiana
Gara 20 Grosseto-Orvietana
Gara 21 Alma Juventus Fano-Vigor Senigallia
Gara 22 Porto D’Ascoli-Avezzano
Gara 23 Lupa Frascati-Pomezia
Gara 24 Tivoli-Real Monterotondo
Gara 25 Atletico Uri-Ilvamaddalena
Gara 26 Vastogirardi-Termoli
Gara 27 Cassino-Gladiator
Gara 28 Paganese-Puteolana
Gara 29 Angri-Palmese
Gara 30 Barletta-Matese
Gara 31 Lavello-Casarano
Gara 32 Nardò-Martina
Gara 33 Matera-Altamura
Gara 34 Locri-Vibonese
Gara 35 Castrovillari-San Luca
Gara 36 Sancataldese-Catania