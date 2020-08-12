Sarà promossa la prima di ciascun girone. Per le altre promozioni e le retrocessioni, meccanismo da dettagliare. Saranno composti due gironi da 14 squadre ciascuno. Di seguito, in ordine alfabetico, le iscritte al campionato di Eccellenza della Puglia:

A. TOMA MAGLIE

ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO

ATLETICO RACALE

ATLETICO VIESTE

AUDACE BARLETTA

BARLETTA 1922

CASTELLANETA CALCIO 1962

CITTÀ DI MOLA

CORATO

DE CAGNA 2010 OTRANTO

DEGHI CALCIO

GALLIPOLI

GINOSA

MANDURIA

MANFREDONIA

MARTINA CALCIO

NARDÒ*

OSTUNI

REAL SITI

SAN MARCO

SAVA

SOCCER MASSAFRA

TEAM ORTANOVA

UGENTO

U.C. BISCEGLIE

UNITED SLY

VIGOR TRANI

VIRTUS MATINO

*in caso di ripescaggio del Nardò in serie D ARS ET LABOR GROTTAGLIE