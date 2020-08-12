Sarà promossa la prima di ciascun girone. Per le altre promozioni e le retrocessioni, meccanismo da dettagliare. Saranno composti due gironi da 14 squadre ciascuno. Di seguito, in ordine alfabetico, le iscritte al campionato di Eccellenza della Puglia:
A. TOMA MAGLIE
ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
ATLETICO RACALE
ATLETICO VIESTE
AUDACE BARLETTA
BARLETTA 1922
CASTELLANETA CALCIO 1962
CITTÀ DI MOLA
CORATO
DE CAGNA 2010 OTRANTO
DEGHI CALCIO
GALLIPOLI
GINOSA
MANDURIA
MANFREDONIA
MARTINA CALCIO
NARDÒ*
OSTUNI
REAL SITI
SAN MARCO
SAVA
SOCCER MASSAFRA
TEAM ORTANOVA
UGENTO
U.C. BISCEGLIE
UNITED SLY
VIGOR TRANI
VIRTUS MATINO
*in caso di ripescaggio del Nardò in serie D ARS ET LABOR GROTTAGLIE