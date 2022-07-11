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Taranto: si riaprono le audizioni per la nuova orchestra della Puglia Per talenti fra i 18 ed i 35 anni

12 Luglio 2022
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Di seguito il comunicato:

Si aprono le audizioni per l’integrazione dell’organico della Nuova Orchestra della Puglia, un progetto realizzato dall’Associazione Musicale “Arturo Toscanini” di Taranto, con l’obiettivo di offrire ai giovani talenti dai 18 ai 35 anni nuove occasioni di crescita musicale e professionale e, al tempo stesso, rivitalizzare il tessuto culturale di Taranto e della Regione Puglia.

Il debutto della Nuova Orchestra della Puglia è avvenuto nel mese di aprile 2022 con il Requiem di W. A. Mozart presso il Teatro Orfeo di Taranto, portando alla luce una realtà che unisce il talento alla professionalità, offrendo grandi speranze per le possibilità e prospettive che potranno aprirsi nel futuro.

 

Le audizioni sono rivolte a musicisti dai 18 ai 35 anni per i seguenti strumenti:

• Violino – spalla e fila

• Viola

• Violoncello

• Contrabbasso

• Oboe e corno inglese

• Fagotto

• Corno

• Trombone

Scarica il Bando, il modulo di iscrizione e i passi d’orchestra cliccando su https://www.associazionearturotoscanini.it/

“sezione bandi”.

Scadenza: 5 settembre 2022

 

L’ASSOCIAZIONE MUSICALE ARTURO TOSCANINI

L’Associazione Musicale “Arturo Toscanini”, nasce dall’idea del Soprano Lorena Zaccaria e del M° Mariano Panìco, con sede a Taranto, fondendo due progetti ambiziosi: La Nuova Orchestra della Puglia e il Coro Polifonico “Arturo Toscanini”. La direzione artistica è del tenore di fama internazionale M° Ricardo Tamura

 


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