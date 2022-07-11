Di seguito il comunicato:

La giovane danzatrice tarantina Roberta Di Laura, si è esibita presso il Teatro Dora Stratou di Atene in occasione del 58° Congresso Mondiale di Ricerca sulla Danza promosso dal Consiglio Internazionale della Danza di Parigi UNESCO di cui la danzatrice è membro da quasi 10 anni.

Nella stessa occasione anche i suoi allievi della Tanzschule Chiara Matt di Stoccarda, dove la giovane vive ed insegna, hanno avuto l’opportunità di danzare sullo stesso palco davanti a centinaia di persone provenienti da tutto il mondo tra cui ballerini, giornalisti, coreografi, insegnanti ed esperti del settore. Le giovani ballerine inoltre hanno ricevuto anche il prestigioso International Certificate of Dance Studies che Roberta è abilitata a rilasciare.

Al termine dell’evento l’artista pugliese e i suoi allievi hanno ricevuto un invito ad esibirsi nel corso di un evento internazionale di danza che si svolgerà in Canada dagli organizzatori dello stesso rimasti incantati dalle esibizioni della tarantina e dei suoi allievi.

La giovane ha già preso parte a diversi altri Congressi indetti dal CID presentando lavori di ricerca sulla danza per i Congressi Mondiali svoltisi a San Pietroburgo, Canada, Florida, Varsavia, Ucraina, Avignone, Bahamas, Mosca e a Tokyo dove è stata l’unica italiana a inviare un lavoro di ricerca sulla danza e a rappresentare l’Italia all’estero. Inoltre nel corso del 50° Congresso Mondiale Danza svoltosi ad Atene è stata presentata la sua tesi di laurea “Ida Rubinstein: rivoluzione tra teatro e danza”.

Solo pochi giorni fa la danzatrice ha ricevuto il prestigioso “Premio Vigna D’Argento“ e si è esibita presso il Teatro Olimpico di Roma.

L’artista pugliese si distingue per la variegata formazione professionale che l’ha vista protagonista presso scuole del calibro della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, la Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, la Scuola del Balletto di Roma e l’Accademia Nazionale di Danza di Roma. È stata inoltre allieva dei più importanti docenti del panorama della danza a livello mondiale.

Alla straordinaria formazione artistica si aggiunge inoltre un brillante percorso di studi infatti dopo la maturità classica (100/100) ha conseguito la laurea in​ “Arti e Scienze dello Spettacolo” presso l’Università Sapienza di Roma, Diploma di Master in “Business, Marketing e Project Management, Corso di Perfezionamento post laurea in “Management dei servizi turistici e recentemente ha conseguito inoltre il Professional Certificate in Leadership and Communication presso Harvard University (Edx) Ha preso parte inoltre a​ diversi​ corsi di aggiornamento​ tra cui degno di nota quello svoltosi​ presso la prestigiosa​ Università di Oxford (Inghilterra).

Di grande spessore la sua carriera artistica in Italia e le tournée che l’hanno portata a danzare in molti paesi tra cui: ​ Germania, Romania, Tunisia, Inghilterra, Germania, Taiwan, Marocco, Emirati Arabi.

Tra gli altri riconoscimenti ottenuti: :”Premio Notte degli Oscar – Statte”, Premio Internazionale Città di Crisalide Città di Valentino”, “Apulia Worldwide Reference”, “Premio Nilde Iotti ”, “Premio Città di Monopoli – Giovani Eccellenti”, “Premio Fiducia Adoc Taranto”, “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”, “Premio Internazionale Universum Donna”, “Premio Semper Fidelis”, “Premio Donne di Puglia”, “Lifetime Achievements Award, “Premio Salento Donna”, “Premio Corriere di Taranto – Donne di Taranto”, “Premio Dies Virtutis”,​ “Ispiring Women´s Aichyci Award“, Premio alla Carriera “Una Vita per la Danza“.

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Nel 2018 ha intrapreso una brillante carriera di insegnante di danza in Germania tra Stoccarda, Colonia, Duesseldorf e Francoforte. Attualmente è docente in numerose e prestigiose scuole ed accademie di danza a Stoccarda, allo stesso tempo svolge l’attività di ballerina professionista e Project ed Event Manager nel campo tersicoreo.

Nel 2020 è apparsa sulla rivista internazionale “STARS” Illustrated Magazine New York tra le personalità a livello mondiale più​ influenti dell’ anno. Nel 2021 è entrata a far parte della “World Artistic Dance Federation”, ha partecipato a Parigi, tra le personalità piu prestigiose del panorama tersicoreo,​ all’ Assemblea Generale promossa dal Consiglio Internazionale della Danza ed​ è stata protagonista di alcuni scatti pubblicati dalla rivista internazionale francese “Malvie”. Dal 2022 è anche Vice Presidente della Universum International Academy.

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