Si aprirà in Puglia la settima edizione di “In the Kitchen tour”, il format dedicato alle eccellenze enogastronomiche ideato dall’associazione Chic-charming italian chef. La prima tappa della rassegna si terrà lunedì, dalle 10.30 alle 14.30, a Villa Cenci, nelle campagne tra Cisternino e Ceglie Messapica. Alcuni degli esponenti più talentuosi della cucina locale daranno vita a una jam session, «per raccontare prodotti di qualità-spiegano gli organizzatori-, studiarli, sperimentarli e proporli attraverso creazioni e impieghi innovativi».

Si tratta del primo appuntamento post lockdown per il sodalizio presieduto da Angelo Sabatelli. «Sarà un momento conviviale con un forte significato umano ed emotivo, si festeggerà il ritorno alla normalità, quella cosa che tutti davamo per scontata ma che all’improvviso ci è stata tolta; quella normalità che in questo periodo abbiamo imparato ad apprezzare e ricercare-commenta Sabatelli-. Ritorneremo a fare quello che sappiamo fare meglio e a cui eravamo abituati, certo, con le dovute precauzioni, ma sarà la celebrazione di un inizio, un inizio fatto di rispetto, impegno e passione di persone, di territori, della nostra bella nazione».

All’evento parteciperanno aziende del settore della ristorazione, chef, panificatori e gelatieri. «Abbiamo approfittato di questa sosta forzata per consolidare legami con i nostri soci e con altri professionisti, con i produttori, con le altre associazioni, attraverso l’utilizzo intensivo e efficace dello smart working-afferma il direttore Raffaele Geminiani-. Ora siamo pronti a tornare a fare rete e condividere con tutta la filiera, dal campo alla tavola dei ristoranti, quanto di buono ci offre l’Italia con i suoi territori e con le materie prime».

Tra i protagonisti, assieme al massimo rappresentante di Chic-charming italian chef, i soci Massimo Carleo (Home restaurant a Potenza), Edi Dottori, de La sala della Comitissa a San Gemini; Domenico Di Tondo, chef delle Lampare al Fortino di Trani; Donato Episcopo, next executive chef del ristorante del Chiostro dei Domenicani di Lecce; Francesco Laera (Fè di Noci), Teresa Buongiorno (Già sotto l’arco a Carovigno) e Antonio Zaccardi, chef del Pashà di Conversano. E ancora, Giuseppe Boccassini di Villa Ascosa a Trani; Antonio Bufi di Jo&Le a Bari; Andrea Catalano di Dissapore a Carovigno, Michele Cobuzzi, chef consultant di Maraviglioso a Polignano; Gigi Di Feo di Officina del vino di Trani; Emanuele Frisenda di Aqua le dune di Porto Cesareo; Sergio Frizzale di Oliolà a Bisceglie, Guido Grasso, chef consultant di Muro Leccese; Livio La Viola e Angela Sisto di Vita pugliese a Conversano; Luca Lacalamita di Luna pane & dessert a Trani; Celso La Forgia di Urban cucina a peso di Bari;Daniele Lopriore; Riccardo Losappio, Krubally Dawna e Romano Uva di Angelo Sabatelli a Putignano, Gianvito Matarrese di Evo ad Alberobello;Fabrizio Nacci di Caffè Cavour (Ostuni); Gianfranco Palmisano di Gaonas a Martina Franca; Giuseppe Palmisano di Materia prima a San Michele Salentino, Pietro Penna del Casamatta del Vinilia wine resort a Manduria; Gianfranco Pezzuto di Matanzenu di Campi Salentina; Salvatore Riontino del Canneto Beach 2 di Santa Margherita di Savoia; Enrico Rizzi, Pasquale Schiavone e Alessandro Spalluto di Villa Cenci; Cosimo Russo dell’omonimo ristorante di Leverano; Daniele Savino di Savì a Conversano; Domingo Schingaro dei Due camini di Borgo Egnazia a Savelletri; Gaetano Servidio di Masseria Procida a Turi; Felice Sgarra di Casa Sgarra a Trani; Jacopo Simone del Gioja di Altamura; Michelangelo Spaparano e Giorgio Trovato del Giardino dei Tolomei a Racale;Fabio Valente, chef consultant; Leonardo Vescera de Il capriccio di Vieste; Rocco Violante e Danilo Vita di Xfood creatività a San Vito dei Normanni e Fabriano Viva del Duo di Lecce.

Tra le aziende da segnalare la presenza Acqua Valverde, Agugiaro & Figna, Carpigiani, CZ Società Agricola, Fsg Italia, Gico Grandi impianti cucine; l’azienda agricola Giolì, Kettmeir, Koppert Cress, Mancini pastificio agricolo; Cantina Mesa, Nespresso, Piazza, Riso Buono, Selecta Spa e Spirito contadino. Tra i produttori locali, invece, Giovanni Aiello vini, Agricola Piano, Caseificio Lanzillotti, Foodom, Forno San Marco, I Buongiorno, La Puglia segreta, Olio Le Ferre, Olio 24 Karati, Macelleria Varvara, Mare gioioso, Oyster oasis, Pierfabio Mastronardi vini, Salumificio Santoro e Trullo di pezza vini.