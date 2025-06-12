Di seguito un comunicato diffuso da Dreher:

Dreher, la birra sinonimo di spensieratezza, goliardia e solarità, annuncia ufficialmente il suo grande rilancio, a partire proprio dalla sua casa: il cuore pulsante del Sud Italia. Prodotta con maestria e passione nel Birrificio di Massafra (TA), realtà d’eccellenza del Gruppo HEINEKEN Italia, Dreher torna alla ribalta con una veste completamente rinnovata, una speciale edizione limitata e una serie di eventi, pronta a regalare un’ondata di freschezza e divertimento ai suoi appassionati fan e a conquistare una nuova generazione di consumatori con il suo gusto inconfondibile e la sua voglia di leggerezza.

NUOVO LOOK, MA CON LO SPIRITO ACCOGLIENTE, GOLIARDICO E SOLARE DI SEMPRE. Il primo passo di questo grande rilancio è il restyling delle sue referenze, ormai iconiche: L’Originale, la lager chiara dal gusto fresco e aroma luppolato, e La Radler, il rinfrescante mix tra birra e succo di limone, che sfoggiano ora una nuova immagine, più moderna e impattante. L’intervento creativo porta la firma di Robilant, importante agenzia creativa italiana di rilievo anche nel mondo Food&Beverage, che ha disegnato la nuova veste grafica del packaging, valorizzando gli elementi storici del brand – il sole, i colori rosso e giallo e il celebre cameriere – e trasformandoli in un linguaggio visivo più riconoscibile, contemporaneo e coerente su tutto il portfolio. Sempre a Robilant Dreher ha affidato l’immagine de “L’Adorata”, la nuova edizione limitata pensata per celebrare il nuovo look in occasione del rilancio e, soprattutto, per omaggiare lo spirito accogliente e solare del Sud Italia. Racchiusa in un’inconfondibile bottiglia dal look vintage e super cool, L’Adorata è una lager corposa, dai sentori di malto, miele e cereali, profumo di erbe e una piacevole nota amara, che sarà disponibile solo per quest’anno e solo nel Sud Italia: una limited edition celebrativa che è un vero e proprio invito a vivere e a brindare con il sorriso in alcune delle più affascinanti terre del nostro Belpaese.

UN’ESTATE DI BRINDISI, SOLE E DIVERTIMENTO. E proprio la Puglia sarà l’epicentro di una serie di iniziative pensate da Dreher per festeggiare il suo rilancio insieme con il suo vasto pubblico di appassionati. Mentre per tutta l’estate le attività instore permetteranno di scoprire la nuova immagine e di vincere coloratissimi premi firmati Dreher, a luglio andrà in scena il “Portaci da Bere On Tour”: una serie di eventi, che celebreranno l’animo goliardico di Dreher (omaggiando uno dei suoi storici jingle) e animeranno spiagge e lungomari di quattro località tra le province di Lecce e Taranto, coinvolgendo i consumatori in momenti di degustazione, ironia e spensieratezza in pieno stile Dreher.

«C’è grande entusiasmo per questo rilancio. Abbiamo voluto rendere contemporanea l’immagine di Dreher valorizzando il suo heritage, che in realtà è più attuale che mai: frizzante, leggero, divertente. Ripartire dal Sud Italia è stata una scelta naturale: è qui che Dreher nasce ogni giorno, nel Birrificio di eccellenza di Massafra, ed è qui che vive lo spirito solare, accogliente e goliardico che da sempre lo rappresenta. Per questo abbiamo deciso di brindare a questa nuova fase con una speciale limited edition e con una serie di attività ed eventi, pensati per celebrare il nostro legame autentico con il Sud – afferma Michela Filippi, Direttore Marketing HEINEKEN Italia. Dreher è pronta a tornare nel cuore degli italiani con la sua travolgente allegria, brindando all’estate e alla bellezza della leggerezza. Lo fa ripartendo da casa, ma guardando già al resto della Penisola».