Di seguito un comunicato diffuso da Radio Norba:

È ufficiale: il palco di Cornetto Battiti Live 2025 si prepara ad accogliere ancora una volta un cast stellare con il quale s’incontreranno generi musicali, generazioni e culture. Dal 18 al 22 giugno attese oltre 170 performance sul maxi palcoscenico affacciato sul sul mare della Civitas Mariae di Molfetta.

Ecco i protagonisti dell’edizione 2025:

Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alfa, Alexia, Anna, Anna Tatangelo, Annalisa, Aka 7EVEN, Arianna, Baby K, Benji & Fede, BigMama, bnkr44, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave, Clara, Coez, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Dani Faiv, Eiffel 65, EL MA, Emis Killa, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Ghali, Gigi D’Alessio, Irama, Irene Grandi, Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny, Joan Thiele, Joshua, LDA, Leo Gassmann, Levante, Lorella Cuccarini, Loredana Bertè, Luchè, Ludwig & Sabrina Salerno, Michele Bravi, Mida, MV Killa, Negramaro, Ofenbach, Olly, Orietta Berti & FuckYourClique, Paola Iezzi, Petit, Planet Funk, Riki, Rkomi, Rhove, Rocco Hunt, Rose Villain, Sayf, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Shablo, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors, Tiromancino, Tony Hadley, Tormento, Venerus, Vida Loca, Willie Peyote.

Dal cast di Amici di Maria De Filippi arriveranno, inoltre, il vincitore dell’edizione 2025, il ballerino Daniele Doria, e i cantanti Antonia, Chiamamifaro, Luk3, Nicolò Filippucci, trigNO.

Tutte le puntate, condotte da Ilary Blasi e Alvin con Nicolò De Devitiis, saranno trasmesse in diretta sulle frequenze di Radio Norba e Radio Norba Tv e, da luglio, in prima serata su Canale 5, con repliche su La 5 e Mediaset Extra. Novità assoluta, il format quotidiano Cornetto Extra Battiti, in onda sempre da luglio ogni pomeriggio su Italia 1, dove, da Casa Battiti, Nicolò De Devitiis racconterà il lato più pop ed inedito del festival.

Tra le grandi novità del 2025 c’è appunto Casa Battiti, un’esclusiva music resort affacciata sul mare, realizzata nel cuore del backstage: 700 mq dedicati al relax creativo con piscina panoramica, lounge tematiche, beauty & recording area, corner food e spazi esperienziali. È qui che artisti, content creator e media si incontreranno per dare vita a contenuti originali, talk, brunch musicali, interviste e incursioni digitali.

Il racconto editoriale sarà guidato da Radio Norba, in diretta ogni giorno con l’intero palinsesto ed il collaborazione con TV Sorrisi e Canzoni, presente ogni giorno con anticipazioni, backstage e interviste esclusive. Il magazine dedicherà a Battiti anche una copertina speciale nel mese di luglio. Accanto a Sorrisi, Webboh, la community più seguita dalla Gen Z, sarà protagonista con una “room” personalizzata condotta da Claudia Mariani, per interviste live e contenuti social in tempo reale.

Confermati anche i partner ufficiali che firmano l’estate 2025: il title sponsor Cornetto Algida, i main sponsor BMW e Fonzies, il beauty partner Virgo, i gold sponsor Polase, Perla Nera, Frisk, Coccolino ,e poi i grandi brand espressione del territorio, quali i main sponsor Deliziosa e Supermercati Rossotono e il gold sponsor Vivai Nunzio Cantatore. Hair stilyst ufficiale Nouvelle Esthétique Académie.

Cornetto Battiti Live è realizzato con il sostegno e la collaborazione di Regione Puglia e Pugliapromozione, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Molfetta.

L’ingresso a tutte le serate è gratuito, fino al raggiungimento delle capienze consentite

Tutte le info e gli aggiornamenti su: www.radionorba.it.