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4 Maggio 2026
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Puglia: 1147883 positivi a test corona virus, incremento di 1131 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

12 Giugno 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 12 giugno 2022

1.131

Nuovi casi

8.738

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 377
Provincia di Bat: 107
Provincia di Brindisi: 76
Provincia di Foggia: 203
Provincia di Lecce: 206
Provincia di Taranto: 141
Residenti fuori regione: 19
Provincia in definizione: 2
18.970

Persone attualmente positive

242

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.147.883

Casi totali

11.144.425

Test eseguiti

1.120.358

Persone guarite

8.555

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 377.920
Provincia di Bat: 100.861
Provincia di Brindisi: 107.101
Provincia di Foggia: 167.882
Provincia di Lecce: 227.861
Provincia di Taranto: 153.868
Residenti fuori regione: 8.698
Provincia in definizione: 3.692

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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