Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 12 giugno 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 377
Provincia di Bat: 107
Provincia di Brindisi: 76
Provincia di Foggia: 203
Provincia di Lecce: 206
Provincia di Taranto: 141
Residenti fuori regione: 19
Provincia in definizione: 2
18.970
Persone attualmente positive
242
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.120.358
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 377.920
Provincia di Bat: 100.861
Provincia di Brindisi: 107.101
Provincia di Foggia: 167.882
Provincia di Lecce: 227.861
Provincia di Taranto: 153.868
Residenti fuori regione: 8.698
Provincia in definizione: 3.692