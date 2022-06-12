Si vota oggi dalle 7 alle 23 in tutta Italia per cinque referendum sulla giustizia.
In 981 Comuni italiani fra cui cinquanta pugliesi si vota, sempre dalle 7 alle 23, anche per le elezioni amministrative. Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, è la dicitura. Riguarda, fra le cinquanta amministrazioni comunali di Puglia, anche due città capoluogo (Taranto e Barletta) ed altri sedici Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, in cui dunque si potrebbe andare al ballottaggio il 26 giugno in caso di mancato superamento del 50 per cento da parte di alcun candidato sindaco.
Il voto delle persone in isolamento per corona virus può avvenire a domicilio, ovviamente con le precauzioni del caso da parte dei membri dei seggi volanti, previa richiesta al sindaco accompagnata da documentazione medica, nelle modalità dettagliate con una circolare ministeriale. Ai seggi raccomandato ma non obbligatorio l’uso della mascherina.
Chiunque non sia in possesso di tessera elettorale può ottenerla recandosi all’ufficio elettorale comunale entro la durata delle operazioni di voto. Al seggio l’elettore deve presentarsi appunto munito di tessera elettorale e documento d’identità.
Scrutinio: stasera, non appena chiusi i seggi, per le consultazioni referendarie. Domani dalle 14 per le elezioni comunali. A Matino ed a San Cassiano sarà sufficiente raggiungere il 50 per cento dei votanti per avere il sindaco: in ciascuno di quei due Comuni del leccese c’è infatti un solo candidato sindaco.
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