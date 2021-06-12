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AstraZeneca: seconde dosi Pfizer/Moderna a circa trentasettemila pugliesi under 60 Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

12 Giugno 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“Siamo pronti ad attuare immediatamente le disposizioni del Commissario Figliuolo su Astrazeneca. Sono circa 37mila le seconde dosi di Astrazeneca programmate per le prossime settimane cittadini under 60: a loro verrà somministrato Pfizer o Moderna secondo le indicazioni nazionali. Parliamo di un quantitativo assolutamente compatibile con le nostre scorte, questa indicazione del Cts non impatterà dunque sulla nostra campagna vaccinale, gli appuntamenti non subiranno slittamenti”.

 

Lo dichiara l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco dopo lo stop, annunciato in conferenza stampa dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid, alle seconde dosi di Astrazeneca per gli under 60.

—–

Immagini diffuse dal ministero della Salute.

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